Curling, l’Italia travolge l’Estonia e si qualifica alle semifinali: le azzurre inseguono le medaglie

L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 12-6 agli Europei 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha infilato la sesta vittoria nella rassegna continentale e si è matematicamente qualificata alle semifinali: le azzurre occupano il secondo posto in classifica alla pari con la Svezia, alle spalle della Svizzera (in testa a punteggio pieno), con due successi di margine sulla Scozia e tre sul terzetto composto da Danimarca, Norvegia, Turchia quando mancano due partite al termine del round robin.

Stefania Constantini e compagne hanno avuto un paio di passaggi a vuoto durante la partita odierna, subendo tre punti nel secondo end e poi vedendosi strappare la mano per due volte consecutive tra sesta e settima frazione, ma in entrambi i casi sono riusciti a recuperare prontamente la situazione. Il quartetto tricolore tornerà in scena mercoledì 20 novembre (ore 13.00) per fronteggiare la Scozia in uno scontro diretto fondamentale in ottica fase a eliminazione diretta: ricordiamo che la prima classificata incrocerà la quarta, mentre la seconda sfiderà la terza.

CRONACA ITALIA-ESTONIA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto partono forte e marcano due punti nel primo end, ma nella seconda frazione si distraggono e subiscono la verve del quartetto guidato da Liisa Turmann: l’Estonia marca tre punti e opera il sorpasso (3-2). Le azzurre escono dalla morsa delle baltiche alzando in maniera importante il livello di gioco tra terzo e quarto parziale: tre punti con il favore del martello e poi tre punti strappando la mano la rivale per issarsi sull’8-3.

L’Estonia prova la reazione: mette a segno un punto prima dell’intervallo (8-4) e poi ruba la mano al quartetto tricolore per due volte consecutive, riuscendo così a portarsi a -2 dalle nostre portacolori (8-6). Si è trattato di un black-out per le azzurre, che sono però riuscite a rimettersi in moto nell’ottavo end: piazzano due stone in casa e riallungando così sul +4 (10-6), mettendosi in un’acclarata situazione di vantaggio prima della fase conclusiva dell’incontro.

Constantini e compagne affondano nuovamente il colpo, strappano il martello nel nono end, marcano altri due punti e chiudono i conti in anticipo con un perentorio 12-6 che mette una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Scozia vs Lituania 9-2

Italia vs Estonia 12-6

Norvegia vs Ungheria 9-5

Danimarca vs Turchia 8-7

Svizzera vs Svezia 7-5

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Svizzera 7 vittorie

2. Italia 6 vittorie

2. Svezia 6 vittorie

4. Scozia 4 vittorie

5. Danimarca 3 vittorie

5. Norvegia 3 vittorie

5. Turchia 3 vittorie

8. Estonia 1 vittoria

8. Ungheria 1 vittoria

8. Lituania 1 vittoria