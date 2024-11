Curling, l’Italia si arrende alla Norvegia: si complica la strada verso la semifinale

Corto circuito Italia. Dopo la brillante vittoria contro la corazzata titanica della Scozia la Nazionale di curling maschile ha incasellato la seconda sconfitta nel Round Robin dei Campionati Europei 2024 di Lohja (Finlandia), cedendo il passo alla Norvegia con il risultato di 7-10. Un responso sicuramente sorprendente, ma che non deve assolutamente fare perdere il focus agli azzurri, ancora in corsa per una semifinale che sembrava già conquistata, il cui cammino però si è improvvisamente complicato.

Le difficoltà dei nostri ragazzi si palesano fin dalle prime battute. L’Inizio è infatti in salita per gli azzurri che, in una trama eccessivamente contratta, subiscono subito due punti da parte dei nordici nell’end inaugurale. La manovra stenta a partire anche nella seconda ripresa, quando Retornaz e compagni sono costretti a prendersi solo un sigillo, complice l’ottimo rilascio di Ramsfjell che piazza la sua stone nella casa dietro la guardia.

La formazione tricolore deve correre ai ripari e, giunta alla terza mano, riesce in qualche modo a pareggiare i conti mettendo a referto due timbri importanti. Ma la Norvegia non ci sta. Comincia così una vera e propria battaglia a colpi di due punti che si sviluppa dal quarto al settimo end, con i nordici che provano a scappare e con i nostri ragazzi costretti ad inseguire. All’ottavo turno, sul parziale di 5-7 nei confronti degli scandinavi, la situazione si complica ulteriormente; gli azzurri infatti non vanno oltre il singolo punto, permettendo alla Norvegia di rimanere in vantaggio di un’unità.

Gli avversari sentono quindi l’odore del sangue: per questo motivo, certamente aiutati da tanti errori di valutazione dei giocatori italiani, impantanano la tattica nostrana, riuscendo ad annullare il fondamentale nono end. Nell’ultimo atto, ancora di mano, la Norvegia è pronta a pasteggiare su un’Italia scarica ma, probabilmente, sentendo la pressione più alta rispetto ad altre volte Ramsfjell sbaglia il suo ultimo rilascio, troppo corto, consentendo agli italiani di rubare la mano, salire sul 7-7 e deciderla in un insperato extra end.

Ma giunto nel momento clou lo skipper norvegese non sbaglia più, conquistando tre punti facili battendo così una compagine tricolore che sarà costretta a rialzarsi già in serata, con la delicatissima sfida contro la rivelazione Germania (che nel frattempo ha perso la sfida contro la Scozia), pianificata per le ore 18:00. In virtù di quanto maturato sul ghiaccio finlandese l’Italia occupa ancora la seconda posizione del Round Robin con cinque vittorie e due sconfitte. Stesso ruolino di marcia di Germania, Svizzera e Svezia. Inutile dire che i prossimi appuntamenti saranno cruciali.

EUROPEI 2024 CURLING MASCHILi: LA CLASSIFICA DEL ROND ROBIN