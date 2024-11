Italia oggi in semifinale Europei curling femminile: orario, avversaria, tv, programma, streaming

L’Italia giocherà la semifinale degli Europei 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). L’appuntamento è per oggi (giovedì 21 novembre, ore 18.00), quando le azzurre scenderanno in campo per disputare il primo turno della fase a eliminazione diretta e giocarsi una medaglia in questa rassegna continentale dopo l’argento conquistato lo scorso anno fa. Al momento la nostra Nazionale non conosce ancora l’identità della propria avversaria: sarà decisiva l’ultima partita del round robin, in programma alle ore 08.00 odierne.

Stefania Constantini e compagne affronteranno la Svezia nel match che chiude la fase a gironi: se vinceranno saranno seconde e sfideranno nuovamente le scandinave in semifinale, se invece perderanno saranno o terze (se la Scozia perderà contro la Norvegia) o quarte (se le anglosassoni avranno la meglio sulle nordiche) e quindi se la dovranno vedere o con la Svezia (che sarebbe seconda) o con la Svizzera (già certa del primo posto).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia agli Europei 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA SEMIFINALE EUROPEI CURLING OGGI

Giovedì 21 novembre

Ore 18.00 Semifinale: Italia vs Svezia/Svizzera – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA SEMIFINALE EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.