Curling, cruciale vittoria dell’Italia sulla Germania. Ma è ammucchiata per le semifinali

L’Italia ha sconfitto la Germania per 8-5 e ha infilato la sesta vittoria agli Europei 2024 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale si è imposta in uno scontro diretto cruciale e ha difeso il secondo posto in classifica generale, alla pari con la Svezia e a una lunghezza di distacco dalla capolista Scozia (battuto nello scontro diretto). Gli azzurri hanno un’affermazione di vantaggio su Germania, Norvegia e Svizzera quando manca una giornata al termine del round robin.

Il quartetto tricolore tornerà in scena domani (giovedì 21 novembre, ore 13.00) per affrontare la Svizzera, in contemporanea con Svezia-Scozia, Cechia-Norvegia e Germania-Inghilterra. La situazione è decisamente complessa in ottica qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate della fase a gironi: battendo gli elvetici si passerebbe il turno e si andrebbe a lottare per le medaglie, ma un ko contro i rossocrociati obbligherebbe a guardare i risultati degli altri incontri, anche perché Joel Retornaz e compagni sono in svantaggio con Norvegia e Svezia negli scontri diretti.

CRONACA ITALIA-GERMANIA

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice Mattia Giovanella iniziano in salita contro Marc Muskatewicz e compagni: i tedeschi mettono a segno due punti sfruttando il vantaggio dell’ultimo tiro e costringono gli azzurri a inseguire. Botta e risposta da un punto tra secondo e terzo end, poi il quartetto tricolore si rimbocca le maniche e mette a segno due punti che valgono il pareggio a quota tre.

I teutonici optano per una mano nulla prima dell’intervallo, ma al ritorno sul ghiaccio è l’Italia a fare la differenza: strappa la mano agli avversari mettendo a segno due punti che valgono un pesantissimo 5-3, costringendo i rivali a inventarsi qualcosa. Il martello non vacilla nei tre successivi turni e così gli azzurri si presentano all’ultimo end in vantaggio per 6-5: non tremano, portano due stone a casa e fanno festa.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Italia vs Germania 8-5

Svezia vs Paesi Bassi 9-6

Scozia vs Cechia 10-2

Austria vs Inghilterra 7-2

Norvegia vs Svizzera 10-5

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 7 vittorie

2. Italia 6 vittorie

2. Svezia 6 vittorie

4. Germania 5 vittorie

4. Norvegia 5 vittorie

4. Svizzera 5 vittorie

7. Austria 2 vittorie

7. Cechia 2 vittorie

7. Paesi Bassi 2 vittorie

10. Inghilterra 0 vittorie