Italia-Francia oggi, Nations League calcio: orario, programma, tv, streaming

Tutto pronto a San Siro per il match di questa sera (ore 20.45) tra Italia e Francia, scontro diretto decisivo per il primo posto del girone 2 nella UEFA Nations League 2024-2025 di calcio maschile. Gli Azzurri, grazie alla vittoria in Belgio di tre giorni fa, sono già certi del pass per i quarti di finale della manifestazione continentale e verranno inseriti in prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni europee per i Mondiali 2026.

La banda di Luciano Spalletti si presenta alla sfida odierna in vetta al raggruppamento con un vantaggio di 3 punti sui Bleus, a loro volta già sicuri di accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo. L’Italia, per difendere il primato del gruppo 2, avrà a disposizione due risultati su tre, ma anche una sconfitta con un solo gol di scarto sarebbe sufficiente (grazie al 3-1 dell’andata a Parigi).

La formazione nostrana potrebbe subire qualche modifica rispetto all’undici titolare di Bruxelles, anche perché Barella si è procurato una contusione ai flessori della coscia destra e verrà presumibilmente risparmiato. Diversi ballottaggi ancora in bilico soprattutto tra centrocampo e attacco, con Kean pronto a prendere il posto di Retegui e Locatelli in lizza per il ruolo di regista.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, partita valevole per l’ultimo turno della fase a gironi del gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE OGGI

Domenica 17 novembre

Ore 20.45 Italia-Francia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.