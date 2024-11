Tonali decisivo nella Nations League di calcio: Italia vittoriosa contro il Belgio a Bruxelles!

Una grande Italia a Bruxelles. La Nazionale di Luciano Spalletti ha risposto presente nel penultimo impegno della fase a gironi della Nations League 2024-2025 di calcio. Sul rettangolo verde dello stadio “Re Baldovino“, gli azzurri si sono imposti 1-0 contro il Belgio grazie a una marcatura di Sandro Tonali all’11’.

Una prestazione di qualità e sostanza, con i nostri portacolori che hanno avuto delle occasioni anche clamorose per raddoppiare, ma nella ripresa hanno saputo soffrire e rintuzzare gli attacchi dei padroni di casa. Considerando lo 0-0 tra Francia e Israele, a San Siro domenica 17 novembre basterà un pareggio alla compagine tricolore per concludere in vetta al girone, con la certezza di aver già conquistato l’accesso ai quarti di finale di questa competizione.

PRIMO TEMPO – Spalletti vara il 3-5-1-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Tedesco risponde con un 4-2-3-1: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku. L’Italia parte fortissimo e irretisce con il proprio palleggio gli avversari. Una superiorità territoriale, sublimata dalla marcatura di Tonali all’11’: Di Lorenzo riesce a incunearsi nell’area di rigore avversaria e per il centrocampista del Newcastle non è un problema depositare in rete a porta vuota. La Nazionale tiene il pallino del gioco in mano, non consentendo ai belgi di rendersi pericolosi dalle partite di Donnarumma. Rovella in cabina di regia e il grande lavoro di Cambiaso e di Dimarco sugli esterni sono fondamentali. L’unica colpa degli azzurri è di una scarsa concretezza negli ultimi 25 metri.

SECONDO TEMPO – A inizio ripresa Retegui, ottimamente imbeccato, spreca una clamorosa chance, solo davanti al portiere. Al 54′ è Di Lorenzo a mancare il raddoppio di testa, al termine di un’azione molto convulsa in area di rigore avversaria. Ancora il centravanti dell’Atalanta ci prova con un sinistro dalla media distanza al 62′, ma non c’è precisione. Girandola di cambi e il Belgio prova a far valere la propria maggior fisicità su palla inattiva, con Lukaku che sfiora il pari di testa all’80 e Faes che colpisce il montante 4′ dopo. La difesa azzurra però tiene botta e con carattere va a prendersi un successo significativo.