Il capitano dell’Olanda di cattivo gusto: “Dobbiamo avvelenare il cibo a Sinner”

La finale dell’edizione 2024 di Coppa Davis scatterà questo pomeriggio e metterà di fronte Italia e Paesi Bassi: le due selezioni si sono affrontate sia nella scorsa edizione ai quarti di finale, sia quest’anno nella fase a gironi, e ad avere la meglio è sempre stata la selezione azzurra.

Alla vigilia delle semifinali aveva parlato in conferenza stampa il capitano neerlandese Paul Haarhuis, il quale ha affermato: “Stiamo giocando davvero molto bene e i ragazzi stanno prendendo fiducia da queste vittorie, le altre semifinaliste sono però squadre molto toste e in particolare c’è l’Italia“.

Quasi prevedendo la sfida all’ultimo atto, Haarhuis era comunque apparso impotente di fronte alla superiorità di Sinner, riconosciuta con una battuta tra le risate dei presenti: “L’Italia è campione in carica ed ha Jannik Sinner, penso che dovremmo proprio avvelenare il loro cibo. Dobbiamo scendere in campo con grandi attributi, quello che stiamo facendo è davvero grande, non abbiamo giocatori nei primi 15 al mondo ed il nostro è un lavoro di squadra“.