Coppa Davis 2024: Italia-Australia porta Rai2 a sfiorare il 20%

Dati di ascolto di sempre maggior rilievo per quanto riguarda la Coppa Davis su Rai2. La seconda rete nazionale, infatti, ha fatto registrare un dato d’ascolto complessivo di 2.558.000 telespettatori medi tra le 13:09 e le 17:59, il che è uguale al 19,93% di share nell’arco di tempo considerato.

In altre parole, in quell’arco di tempo una persona su cinque aveva il televisore acceso su Rai2. Si tratta di un risultato di ampio rilievo, anche in considerazione di una fascia oraria nella quale nessun’altra rete è riuscita ad avvicinare tale risultato.

Non si conosce ancora il dato relativo ai singoli match (Berrettini-Kokkinakis e Sinner-de Minaur), così come neppure alcuna altra rilevazione legata a Sky è stata diramata. Nel 2023 la semifinale Italia-Serbia iniziò a mezzogiorno, ma di allora i dati separati si conoscono: Musetti-Kecmanovic fu vista da 1.689.000 persone per il 12,18%, Sinner-Djokovic da 2.149.000 per il 17,02% e Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic da 2.536.000 per il 15,71%. Anche in quel caso di Sky non furono resi noti i dati.

L’attesa, ora, è per una finale che inizierà alle ore 16:00, e che pare destinata a portare Rai2 su numeri molto alti. Va ricordato che, lo scorso anno, Sinner-de Minaur, che diede l’Insalatiera all’Italia dopo 47 anni, vide un complessivo Rai-Sky di 5.686.000 persone, senza contare che le fasi finali del match furono irradiate anche dal TG1. Anche Arnaldi-Popyrin, il primo match, andò a superare i 4 milioni totali. Tornando a Sinner-de Minaur, per i dati Auditel disponibili è la seconda partita di tennis più vista nello storico conosciuto.