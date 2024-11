Golf: Elvis Smylie guida l’Australian PGA Championship dopo un giro. Bene Filippo Celli

Nei fatti, è iniziata la stagione 2025 del DP World Tour, benché si sia ancora nel 2024. La testa della graduatoria del BMW Australian PGA Championship è attualmente occupata da uno dei tantissimi giocatori di casa in campo al Royal Queensland Golf Club di Brisbane, dove si tiene il torneo cui gli australiani tengono indubbiamente di più. Si tratta di Elvis Smylie, ventiduenne nativo proprio del Queensland, che gira in -6 trovando così un comando anche piuttosto inaspettato, considerato che i protagonisti annunciati erano altri.

Conferme e sorprese anche nel resto della top ten. In particolare, secondi a -4 sono il francese Victor Perez, lo svizzero Joel Girrbach, l’australiano Matias Sanchez e il cileno Cristobal del Solar, con gli ultimi due decisamente meno attesi del previsto.

Gruppo dei sesti, invece, per un numeroso novero di aussie, spesso big: Cam Smith, Jason Day, Marc Leishman, David Micheluzzi e Ben Eccles. Assieme a loro l’inglese Jordan Smith, il sudafricano Aldrich Potgieter e lo spagnolo Ivan Cantero.

Due gli italiani al via dell’evento dall’altra parte del mondo. Per Filippo Celli subito una buona partenza, con 5 birdie e 2 bogey che lo portano nel novero del gruppone in 14a posizione a -3. Meno bene Renato Paratore, che rimane intruppato (ma non è l’unico valido nome) nell’ampia fascia di giocatori partiti con lo score di +2 al 110° posto.