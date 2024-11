Golf, Åberg difende il titolo al The RSM Classic in Georgia, presente anche F. Molinari

Per l’ultimo appuntamento della Fall Season del PGA Tour torna in campo un nome importante. Al The RSM Classic, torneo che si disputerà da domani, giovedì 21, a domenica 24 novembre sui fairway del Sea Island Golf Club in Georgia, sarà infatti presente Ludvig Åberg. Lo svedese, lontano dai campi da quando partecipò al Tour Championship a fine agosto (arrivò 16esimo), ritorna per difendere il titolo (anche l’ultimo torneo vinto dal 25enne originario di Eslöv) e per ritrovare il ritmo gara in vista, anche, dell’Hero World Challenge di dicembre.

Ritorna in campo, dopo la performance della settimana scorsa, anche l’azzurro Francesco Molinari, reduce da un ottimo 17esimo posto a pari merito a -10 sul totale nel Butterfield Bermuda Championship (torneo vinto dal partoriscano Rafael Campo a -19. L’azzurro il prossimo anno lo vedremo giocare principalmente sul DP World Tour con un occhio di riguardo per tutti quegli eventi ai quali è Gli occhi, tuttavia, saranno puntati oltre che sullo svedese 25enne anche sui tanti golfisti che si sono dati battaglia nella “Fall Season” del PGA Tour. Tra questi, sicuramente da tenere sotto controllo il coreano S.H. Kim, con una top 10 su 33 eventi giocati e 22 tagli passati, gli statunitensi Daniel Berger, Brendon Todd, Bud Cauley, Webb Simpson, Maverick McNealy e Austin Eckroat e il colombiano Nico Echavarria, vincitore del Zozo Championship in Giappone, e i canadesi Mackenzie Hughes e Adam Hadwin. In particolare, Austin Eckroat ha dimostrato di essere in grande forma trionfando solo pochi giorni fa al World Wide Technology Championship tenutosi in Messico a Los Cabos.

Il torneo in Georgia sarà della massima importanza perché al termine dei 4 giorni di gara i primi 125 giocatori della graduatoria FedEx Cup riceveranno la ‘carta’ per il 2025, mentre quelli che termineranno dal 126° al 150° avranno lo status completo per il Korn Ferry Tour e una conditional card per il circuito maggiore.

Dopo il 24 novembre, al termine del The RSM Classic, mancheranno solamente due tornei: l’Hero World Challenge che si terrà ad Albany alle Bahamas, che tuttavia non assegna punti FedEx Cup ed è riservato ad un numero limitato di giocatori (tendenzialmente 20); Il Grant Thornton Invitational, evento organizzato a chiusura di dicembre che presenta una formula mista tra uomini e donne e con diverse formule di gioco: foursome, 4 palle e scramble. Nel mezzo, solamente le Q School per cercare di qualificarsi per il maggiore circuito americano. Da gennaio, invece, il Circus si sposterà alle Hawaii per il solito appuntamento fisso del The Sentry Tournament.