Finisce il sogno di Bolelli/Vavassori alle ATP Finals 2024. Gli azzurri battuti al super tie-break da Arevalo/Pavic

Si fermano il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals 2024. La coppia italiana, che aveva vinto il match d’esordio, subisce la seconda sconfitta nel proprio girone e viene eliminata. A mettere fine al sogno dei due azzurri ci hanno pensato i numeri uno del mondo, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, che si sono imposti al super tie-break con il punteggio di 6-3 3-6 10-3 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco.

Era uno scontro diretto e purtroppo Arevalo/Pavic si confermano imbattibili per i due azzurri, che non sono mai riusciti a batterli in questa stagione. Arevalo/Pavic chiudono con un eccellente 84% di punti vinti con la prima contro il 67% degli azzurri. Sono 22 i loro vincenti rispetto ai 17 di Bolelli/Vavassori.

I primi game volano via velocemente. Arevalo/Pavic tengono una percentuale irreale con la prima di servizio e per gli azzurri non c’è davvero possibilità nei turni in risposta. Nell’ottavo game, con Vavassori al servizio, la coppia italiana va sotto 15-40 e alla seconda palla break cede la battuta sulla risposta di Arevalo che porta il piemontese a sbagliare una difficilissima volée. Arevalo/Pavic non concedono nulla e si prendono il set per 6-3.

Inizio di secondo set eccezionale del duo italiano. Nel secondo game Bolelli/Vavassori si portano sullo 0-40, ma Arevalo/Pavic riescono a recuperare. Sul punto secco, però, il salvadoregno commette doppio fallo e regala il break agli azzurri. Il dominio della coppia italiana prosegue e arriva addirittura un altro break nel quarto game, vincendo ancora al punto decisivo. Bolelli si salva poi nel quinto game, recuperando da 30-40 e la coppia italiana scappa sul 5-0. Arevalo/Pavic riescono a recuperare uno dei break di svantaggio e accorciano sul 5-3, mettendo pressione agli azzurri. Bolelli commette doppio fallo sul 40-30, ma sul punto decisivo Arevalo sbaglia la risposta. La coppia italiana vince 6-3 e si va al super tie-break.

Purtroppo il super tie-break si mette subito in salita per la coppia azzurra, che subisce due mini-break e finisce sotto 5-1. Non c’è partita con Arevalo/Pavic perfetti e che vanno a chiudere sul 10-3, mettendo fine al sogno di Bolelli e Vavassori.