A che ora gioca Sinner la semifinale alle ATP Finals? Programma, tv, streaming

Sabato 16 novembre (ore 14.00) Jannik Sinner sarà protagonista nel penultimo atto delle ATP Finals 2024. Il n.1 del mondo affronterà il secondo classificato del gruppo “John Newcombe”, essendosi classificato primo nel proprio girone, per effetto dell’affermazione di questa sera contro il russo Daniil Medvedev (n.4 ATP).

Una vittoria chiara quella di Sinner che ha fatto valere ancora una volta la propria superiorità nei confronti del moscovita, sconfitto per la quinta volta in sei match disputati nella stagione. Percorso netto fino a questo momento per l’altoatesino, che con tre vittorie all’attivo non ha mai perso alcun set. Un dato che parla chiaro.

Jannik ora attende il nome del tennista che verrà fuori dall’altro girone, che vedrà impegnati il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev. Ci potrebbe essere l’eventuale incrocio affascinante con Alcaraz, ma bisognerà prestare attenzione anche a Rublev e Ruud ancora in ballo per la qualificazione.

La prossima partita tra Jannik Sinner, valida per le semifinali delle ATP Finals 2024 di Torino, andrà in scena sabato 16 novembre non prima delle 14.00. La trasmissione televisiva sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport, in particolare Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

A CHE ORA GIOCA SINNER SEMIFINALE ATP FINALS 2024

Sabato 16 novembre

Ore 14.00 Jannik Sinner vs 2° qualificato Gruppo Newcombe

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport