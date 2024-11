Lorenzo Musetti si proietta alla Coppa Davis: “Siamo la squadra da battere, spero che Sinner possa aiutarci come nel 2023”

Si vuol chiudere la stagione in maniera convincente. Lorenzo Musetti è presente a Torino per conto di alcuni sponsor e seguire i suoi compagni di Nazionale, impegnati nelle ATP Finals. Avrebbe voluto esserci lui, chiaramente, ma il carrarino dovrà ancora lavorare per riuscire a essere parte dei giochi. L’appuntamento, quindi, è rinviato all’anno venturo.

Ciò che non si vuol posticipare però è la conferma del titolo di Coppa Davis conquistato l’anno scorso. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, saranno al via della Final Eight (19-24 novembre) a Malaga (Spagna) e faranno il loro esordio nei quarti di finale contro l’Argentina (21 novembre). Di questo e di altro ha parlato Musetti ai microfoni di Sky Sport.

“In questo momento mi sto allenando molto bene. Nel corso della stagione non c’è mai troppo tempo, per cui sto sfruttando questi giorni per essere pronto in chiave Coppa Davis. Tutto il gruppo ci tiene molto. Siamo la squadra da battere, i campioni in carica: spero che Jannik (Sinner ndr.) possa aiutarci come lo scorso anno“, ha affermato il toscano.

Musetti si è pronunciato anche sull’esito finale di questo Master: “Sinner è sicuramente il favorito e si merita tutto quello che ha ottenuto. Penso quindi possa imporsi e mi piacerebbe che anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori facciano lo stesso nel doppio. In particolar modo, Andrea è di Torino e avrà grandi stimoli. Mi auguro davvero che questa doppietta possa concretizzarsi“.