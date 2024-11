F1, GP Qatar 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29 novembre-1 dicembre

Messo in archivio il fantastico fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, il Mondiale di Formula Uno 2024 prosegue senza soluzioni di continuità verso il suo gran finale e si sposta dall’altra parte del mondo in fretta e furia. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, si correrà il Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del campionato.

Si gareggerà sul tracciato di Lusail e ci attenderà un programma quanto mai interessante dato che ci sarà la sesta ed ultima Sprint Race della stagione. Si inizierà, quindi, venerdì 29 novembre alle ore 14.30 con l’unica sessione di prove libere del calendario, dato che alle ore 18.30 sarà subito la volta della Sprint Qualifying che comporrà lo schieramento di partenza della Sprint Race.

La gara su distanza ridotta si disputerà sabato 30 novembre alle ore 15.00 e farà da apripista alle qualifiche che, invece, scatteranno alle ore 19.00. Domenica primo novembre, infine, vivremo il Gran Premio del Qatar alle ore 17.00 sotto le luci dei riflettori.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile live ed in chiaro la Sprint Race, mentre la gara sarà in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Qualifiche, Sprint Race e gara saranno anche su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2024 – F1 (orari italiani)

Venerdì 29 novembre

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.30-19.14 Sprint Qualifying

Sabato 30 novembre

Ore 15.00-16.00 Sprint Race

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Domenica 1 novembre

Ore 17.00 Gran Premio del Qatar