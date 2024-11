F1, Max Verstappen è sicuro: “Avrei vinto questo Mondiale anche con McLaren o Ferrari”

Max Verstappen ha vinto meritatamente il Mondiale di Formula Uno nel 2024, ottenendo il quarto titolo consecutivo con due Gran Premi d’anticipo nonostante una Red Bull che ha lasciato a desiderare sul piano delle prestazioni nella seconda metà della stagione. Il fenomeno olandese, dopo aver costruito un buon vantaggio nelle prime gare grazie alla superiorità della sua RB20, è stato in grado di tenere botta fino in fondo resistendo con tenacia al tentativo di rimonta di Lando Norris e chiudendo i conti sulle strade di Las Vegas.

Quando gli è stato chiesto se ritenesse il 2024 la sua miglior stagione in carriera, Max ha risposto: “Lo penso anch’io. Voglio dire, l’anno scorso avevo una macchina dominante, ma ho sempre sentito che non tutti apprezzavano i risultati ottenuti come squadra. Certo, la nostra vettura era dominante, ma non lo era tanto quanto la gente pensasse“.

“Sono orgoglioso di quest’anno, perché per la maggior parte della stagione, direi per circa il 70%, non abbiamo avuto la macchina più veloce, ma in realtà abbiamo comunque abbiamo comunque aumentato il nostro vantaggio. Quindi questo è sicuramente un aspetto di cui sono molto orgoglioso“, le parole del 27enne nativo di Hasselt sull’andamento del campionato.

Alla domanda se avrebbe potuto conquistare il titolo anche guidando la McLaren, Verstappen non ha grandi dubbi: “Sì, avrei vinto anche prima, quindi sarei stato più avanti. Con la Ferrari più o meno lo stesso. Con la Mercedes no, credo che sarebbe stato più difficile“. Il figlio di Jos ha ricordato poi le dichiarazioni di Zak Brown (CEO McLaren), che dopo il GP di Miami aveva sminuito le qualità del pilota esaltando la velocità della Red Bull: “Cose del genere non fanno altro che motivarmi. Quando le persone sono critiche o pensano che io possa vincere solo con la macchina migliore, dimostrerò che si sbagliano. Se non ottengo questo riconoscimento ora, non so cosa fare“.