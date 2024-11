F1 oggi, GP Brasile 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e SKY

Oggi, 3 novembre, sarà una domenica piuttosto intensa a Interlagos (Brasile), sede del 21° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul celebre tracciato sudamericano, assisteremo nello stesso giorno alle qualifiche e al GP. Il meteo infausto di ieri ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma a causa dell’autentico nubifragio abbattutosi nella zona.

Il time-attack si disputerà alle 07.30 locali, le 11.30 italiane, per cui sveglia presto per piloti e team, che dovranno farsi trovare pronti nel dare il via alle attività. Il semaforo verde della gara scatterà, invece, alle 11.30 locali, ovvero le 16.30 italiane, anticipando di un’ora e mezza il via rispetto allo schedule originario. Una scelta che si basa sulle previsioni meteorologiche, per sfruttare una finestra favorevole.

Sarà interessante capire cosa succederà, anche perché la pioggia potrebbe farsi sentire anche questa domenica. Nel caso in cui le qualifiche non riuscissero a disputarsi, il Direttore di gara potrebbe avere due opzioni: definire la griglia di partenza sulla base del riscontro dell’unica sessione di prove libere disputata oppure affidarsi al risultato delle qualifiche della Sprint Race. Vedremo.

La domenica del GP del Brasile, 21° round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche e della gara di Interlagos.

GP BRASILE F1 2024 OGGI

Domenica 3 novembre (orari italiani)

Ore 11.30 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.30 F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 3 novembre

Ore 23.15 F1, Gara (71 giri) – Differita tv in chiaro.