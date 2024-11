F1, Max Verstappen: “Un sogno vincere il quarto titolo! Stagione impegnativa che mi ha insegnato tanto”

…e sono quattro! Max Verstappen cala il poker in fatto di titoli iridati proprio nella capitale del gioco d’azzardo. Nemmeno a farlo apposta. L’olandese, infatti, ha concluso al quinto posto il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, centrando la matematica quarta affermazione consecutiva in carriera.

Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit è arrivata una sontuosa doppietta della Mercedes con George Russell che ha preceduto Lewis Hamilton per 7.3 secondi, mentre ha completato il podio la prima Ferrari di Carlos Sainz a 11.9. Quarto il suo vicino di box Charles Leclerc a 14.2, mentre è quinto Max Verstappen a 16.5, autore di una gara solida condotta con estrema intelligenza.

Al termine della gara sulla pista cittadina del Nevada, il quattro-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte davanti alla magnifica fontana dell’hotel Bellagio di Las Vegas: “Che dire? È stata davvero una lunga stagione! Abbiamo iniziato in maniera fantastica vincendo gare una dietro l’altra in maniera anche semplice. Dopodiché tutto è cambiato e le cose si sono complicate. Nelle difficoltà ci siamo uniti e abbiamo pensato a lavorare per migliorare la vettura. Sono fiero di quanto abbiamo fatto. Vincere 4 titoli pensi che non possa mai accadere invece ora ci sono riuscito e sono sollevato”.

Il pilota olandese ha proseguito nel suo racconto: “Senza dubbio questo è stato un campionato impegnativo a livello personale. A livello mentale ho sempre mantenuto la calma il più possibile e devo ammettere che preferisco stagioni come la 2023 – scherza – Ad ogni modo questo annata mi ha insegnato tanto. Un anno fa siamo stati troppo viziati. Cosa mi aspetto dal 2025? Vedendo come si sta chiudendo questo Mondiale ci attende una grande battaglia. La mia fame? Quella c’è e ci sarà sempre”.