F1, George Russell: “Giornata quasi disorientante, dobbiamo capire perché siamo andati così bene”

Un venerdì d’alto profilo per George Russell. Non può che essere soddisfatto il pilota Mercedes che, dopo la seconda piazza nella FP1, si è posizionato al terzo posto nella seconda sessione di prove libere valide per il GP di Las Vegas, tappa numero ventidue del Mondiale 2024 di Formula 1.

Grandi le prestazioni del nativo di King’s Lynn che, nel secondo turno, ha racimolato un gap di+0.190 sul compagno di scuderia Lewis Hamilton, risultato il più veloce precedendo la McLaren di Lando Norris, secondo con +0.011. Una volta arrivato in mixed zone, il britannico ha commentato quanto fatto:

“Che dire, è stata una giornata incredibile, per certi versi anche abbastanza disorientante per noi perché non riusciamo a capire bene il motivo per cui è stata così positiva – ha detto Russell – anche Hamilton ha fatto un gran lavoro, la macchina ha semplicemente funzionato”.

Russell ha poi proseguito: “È una pista urbana, dunque molto sporca e di giro in giro diventa sempre più veloce, per cui essere veloci oggi non significa nulla in vista di domani. Rimane una sorpresa piacevole“.