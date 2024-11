F1, doppietta McLaren nella Sprint in Brasile: vince Norris davanti a Piastri. Leclerc dietro a Verstappen

Gioco di squadra in casa McLaren! Oscar Piastri fa passare Lando Norris che vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile a San Paolo, sulla pista di Interlagos. Chiude il podio Max Verstappen che ha gestito decisamente meglio la gomma di Charles Leclerc e lo ha passato nelle fasi conclusive. Quinto Carlos Sainz che ha ingranato troppo tardi.

La partenza è buona per Norris che ha un ottimo spunto e passa davanti a Piastri, poi l’australiano riesce comunque a riprendersi la leadership. Grande resistenza da parte di Leclerc sull’attacco di Verstappen prima in partenza e poi nei due giri seguenti: l’olandese lo attacca in tutti i modi, ma il monegasco resiste stoicamente con una grande difesa.

La parte centrale della gara è quella più equilibrata: Leclerc supera le difficoltà iniziali, riesce a prendersi un minimo vantaggio su Verstappen e passa all’attacco di Norris. La McLaren contiene questo assalto da parte del ferrarista facendo rallentare Piastri, dando il DRS al compagno di squadra e respingendo quindi l’avvicinamento di Charles.

Leclerc ricomincia ad avere grandi difficoltà nella parte conclusiva della gara e va in evidente sofferenza con le gomme: tanti gli errori e le sporcature, di cui una in curva 1 che costa carissimo al ferrarista. Verstappen gli prende la scia e lo passa per la terza posizione.

Finale in cui arriva anche l’attesissimo ordine di scuderia: Piastri fa passare Norris che va a vincere la Sprint Race, chiude terzo Verstappen che è andato all’attacco dell’australiano, non è riuscito a passare per l’introduzione della Virtual Safety Car per l’uscita di Hulkenberg, poi ci riprova nell’ultimo giro senza successo, arrivando terzo. Quarto Leclerc davanti a Sainz