Max Verstappen penalizzato! Cos’è successo nella Sprint Race di San Paolo e come cambia l’ordine d’arrivo

Max Verstappen è stato penalizzato di cinque secondi al termine della Sprint Race di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il fuoriclasse olandese è stato punito per aver affiancato un avversario in regime di virtuale safety car: durante l’ultimo giro, infatti, il tre volte Campione del Mondo si è accostato a Oscar Piastri, cercando una manovra all’interno con l’intento di superare l’australiano: questa manovra è irregolare secondo il regolamento.

In quel frangente il pilota della Red Bull ha notato il tabellone lampeggiante che indicava la VSC e quindi ha desistito nel tentativo di sorpasso, ma tanto è bastato per incappare nella sanzione comminata da parte dei commissari di gara. Max Verstappen ha così perso la propria posizione ed è scivolato in quarta piazza, preceduto da Charlec Leclerc.

L’olandese aveva infatti tagliato il traguardo con un ritardo di 1.497 da Lando Norris, dopo la penalità il gap è salito a 6.497 e così il monegasco della Ferrari, che aveva chiuso a 5.656 dal vincitore, lo ha preceduto per otto decimi. Il tre volte Campione del Mondo ha perso dunque un punto in classifica generale e ora ha un vantaggio di 44 lunghezze nei confronti di Lando Norris, mentre l’alfiere della Scuderia di Maranello ha guadagnato il terzo gradino del podio nella gara veloce.

Non sono invece state riscontrate violazioni per quanto riguarda il delta time, altrimenti Verstappen aveva ricevuto altri cinque secondi di penalità e sarebbe scivolato in quinta posizione, alle spalle anche dell’altra Ferrari guidata dallo spagnolo Carlos Sainz.