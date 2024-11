Dove vedere Sinner in tv alle ATP Finals 2024: c’é anche la programmazione in chiaro

Jannik Sinner comanda il seeding del Gruppo Ilie Nastase del torneo di singolare alle ATP Finals, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino: l’azzurro esordirà proprio domenica 10, non prima delle ore 20.30, contro l’australiano Alex de Minaur.

Il match tra l’azzurro e l’oceanico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 HD ed in diretta streaming gratuita su Rai Play. Il numero 1 del mondo poi tornerà in campo martedì 12 e giovedì 14, per sfidare lo statunitense Taylor Fritz ed il russo Daniil Medvedev (ordine dei match da definire).

La diretta tv dei match di Sinner alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 10 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 11 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 11 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 12 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 12 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 13 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 13 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 14 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 14 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 15 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 15 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 16 novembre – Sessione Pomeridiana – 12:00 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 16 novembre – Sessione Serale 18:30 – Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 17 novembre – Sessione unica 15:00 – Finali: Doppio (1) – Singolare (1)

ORDINE DI GIOCO DOMENICA 10 NOVEMBRE

Dalle 11.30

Wesley Koolhof/Nikola Mektic-Max Purcell/Jordan Thompson

Non prima delle ore 14.00

Daniil Medvedev-Taylor Fritz

Non prima delle ore 18.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos-Harri Heliovaara/Henry Patten

Non prima delle ore 20.30

Jannik Sinner-Alex de Minaur

ORDINE DI GIOCO LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

Dalle 11.30

Marcelo Arevalo/Mate Pavic-Kevin Krawietz/Tim Puetz

Non prima delle ore 14.00

Carlos Alcaraz-Casper Ruud

Non prima delle ore 18.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Rohan Bopanna/Matthew Ebden

Non prima delle ore 20.30

Alexander Zverev-Andrey Rublev

ALTRI MATCH DI JANNIK SINNER

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE

Orario da definire

Jannik Sinner-Taylor Fritz o Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

Orario da definire

Jannik Sinner-Taylor Fritz o Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.