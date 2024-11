Quali giorni gioca Sinner alle ATP Finals 2024: orari, avversari, tv, streaming

Jannik Sinner farà il proprio esordio nella giornata inaugurale delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis, che si disputeranno al Pala Alpitour di Torino fino a domenica 17 novembre: i migliori 8 della Race to Turin si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP.

E’ stato rilasciato l’ordine di gioco delle prime due giornate e domenica 10 sarà il giorno di Jannik Sinner, il quale non prima delle ore 20.30 affronterà l’australiano Alex de Minaur. L’azzurro tornerà in campo martedì 12 e giovedì 14, per sfidare lo statunitense Taylor Fritz ed il russo Daniil Medvedev (ordine dei match da definire).

La diretta tv dei match di Sinner alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO SINNER ATP FINALS 2024

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Non prima delle ore 20.30

Jannik Sinner-Alex de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE

Orario da definire

Jannik Sinner-Taylor Fritz o Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

Orario da definire

Jannik Sinner-Taylor Fritz o Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su Rai 2 HD o Rai Sport HD

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e Now, in chiaro su Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.