Dove vedere in tv Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega! Oggi venerdì 15 novembre alle 20:30, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), i bianconeri ospitano i campioni d’Europa in carica del Panathinaikos Atene per la decima giornata della regular season 2024-2025.

Le V-nere si presentano al match odierno dopo la sonora sconfitta maturata contro il Real Madrid (98-86) dove non sono bastati i 20 punti di Tornike Shengelia e i 18 di Isaia Cordinier ad evitare il settimo ko stagionale, con i bianconeri che hanno all’attivo solo due successi in nove turni fin qui disputati che valgono il sedicesimo posto in classifica.

Situazione decisamente diversa invece per il Panathinaikos, con gli uomini di coach Ergin Ataman che dopo la battuta d’arresto nel derby contro l’Olympiacos hanno rialzato subito la testa prevalendo di fronte al pubblico amico contro il Maccabi Tel Aviv (93-86) con 21 punti di Kendrick Nunn e 18 di Mathias Lessort. 6-3 è lo score degli ateniesi fino a qui, che gli consente di issarsi in terza posizione dietro solo alle battistrada Barcellona e Fenerbahce Istanbul (7-2).

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente su questo grande match di Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Venerdì 15 novembre

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Panathinaikos Atene – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-PANATHINAIKOS ATENE EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport