Dove vedere in tv Virtus Bologna-Fenerbahce oggi, Eurolega basket: canale esatto, programma, streaming

L’Eurolega 2024/2025 torna protagonista. Arriva già l’undicesima giornata del massimo torno continentale e la Virtus Bologna prova a schiodarsi dal fondo della classifica occupato in coabitazione con Partizan Belgrado e Alba Berlino. Ma alla Unipol Arena arriva il Fenerbahce primo della classe.

I turchi hanno innestato le marce alte: cinque le vittorie consecutive con cui hanno preso la testa della classifica grazie a quella che al momento è la seconda miglior difesa di tutta la competizione con 74,5 punti subiti. E soprattutto, un grande rendimento lontano dalle mura amiche, essendo imbattuta, l’unica in Eurolega, lontana dalla Ulker Sports Arena.

Ci sarà dunque bisogno della migliore versione della Virtus per mettere ko i turchi, che hanno come obiettivo unico andare a riprendersi il titolo. Torneranno le sfide con Nicolò Melli, tornato in Turchia dopo gli anni a Milano, mentre Bologna proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo grazie alla competitività del solito Alessandro Pajola.

Il match tra Virtus Segafredo Bologna e Fenerbahce inizierà alle ore 20.30 di quest’oggi, 20 novembre, alla Unipol Arena. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Max, oltre che in streaming su NOW, SkyGo e DAZN. OA Sport offrirà invece la diretta testuale della partita per non farvi perdere nemmeno un canestro.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Mercoledì 20 novembre

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahce – Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHCE EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport