Dove vedere in tv Perugia-Ceske Budejovice, Champions League volley: orario, programma, streaming

Parte con i favori del pronostico la Sir Sicoma Monini Perugia che vuole festeggiare con una prestazione convincente e una vittoria da tre punti il suo ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, con la sfida casalinga in programma domani, mercoledì 13 novembre, alle 20.30 contro i cechi del Jihostroj České Budějovice.

La squadra di Angelo Lorenzetti arriva carica al punto giusto a questo appuntamento. La vittoria, con qualche brivido finale, sul campo di Taranto domenica scorsa ha restituito il primo posto solitario alla formazione campione d’Italia in carica, dopo la partita dai due volti tra le mura amiche contro Civitanova con il rischio che potesse arrivare la prima sconfitta stagionale. Qualche distrazione (che è costata un paio di punticini) qua e là Perugia l’ha concessa nel corso della stagione ma domani non sono ammessi sbandamenti perché servono i 3 punti per iniziare con il piede giusto, anche se Lorenzetti potrebbe ricorrere al turnover.

Il Ceske Budejovice è squadra campione della Repubblica Ceca in carica ma in questa stagione l’avvio non è stato all’altezza delle aspettative. Il Jihostroj České Budějovice, infatti, nell’Extraliga ceca occupa soltanto la quarta posizione dopo otto partite disputate ma a 7 lunghezze dalla capolista Lvi Praga, che ha battuto il Ceske nello scontro diretto. L’altra sconfitta i cechi l’hanno subita sul campo del Hradec Kralove con un secco 3-0, mentre domenica scorsa i cechi si sono imposti 3-2 sul campo dell’Odolena Voda. Il tecnico della squadra ceca è Zdenek Smejkal.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Barton di Perugia alle 20.30 di mercoledì 13 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Arena, 204). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Perugia e Ceske Budejovice.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2024-2025

PalaBarton Perugia – Girone D 1. giornata

Mercoledì 13 novembre

Ore 20.30 Sir Sicoma Monini Perugia-Jihostroj Ceske Budejovice Diretta Tv su Sky Sport Arena 204

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Eurovolley Tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.