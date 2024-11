Dove vedere in tv Milano-Knack Roeselare, Champions League volley: orario, programma, streaming

Momento storico questa sera, mercoledì 13 novembre, per l’Allianz Milano che ospita i belgi del Knack Roeselare, squadra da prendere con le molle, al debutto assoluto in Champions League. Sebbene il roster dei belgi possa sembrare poco temibile sulla carta, il team della cittadina fiamminga di Roeselare, nelle Fiandre occidentali (60.000 abitanti), vanta una notevole esperienza sia in ambito europeo che in Champions League. Quest’anno segna infatti la loro 23ma partecipazione alla Champions e la 36ma in competizioni europee. Di recente, ricordiamo Roeselare come avversaria della Lube Civitanova nel girone di Champions della stagione 2022 e come protagonista in Coppa CEV nel 2023, dove perse contro Valsa Group Modena di Bruno e Ngapeth solo al golden set, dopo aver eliminato Piacenza in semifinale.

Milano arriva da una prima parte di stagione un po’ in altalena: qualche sconfitta inattesa, soprattutto nelle dimensioni, come quelle di Taranto e Piacenza ma anche qualche exploit come il successo in casa contro Civitanova o la vittoria nel derby a Monza. La squadra di Piazza è reduce però da un doppio successo rigenerante nell’anticipo della decima giornata di Superlega contro Cisterna e nella sfida casalinga della settima giornata contro Grottazzolina, due 3-1 che hanno fatto salire le quotazioni dei meneghini in graduatoria.

Il Knack Roeselare dopo otto giornate di campionato è in vetta alla classifica del massimo torneo belga, forte di 20 punti con una lunghezza di vantaggio sul Lindemans Aalst. Le uniche due sconfitte della stagione i belgi, che lo scorso anno hanno piazzato il “triplete” vincendo Campionato, Coppa belga e Supercoppa, le hanno subite dal Menen che li ha battuti nella finale della Supercoppa nazionale e poi 3-1 in campionato. Il tecnico dei belgi è Steven Van Medegael, all’undicesima stagione sulla panchina dei belgi e tecnico della Nazionale slovacca.

Il fischio d'inizio è in programma all'Allianz Cloud di Milano alle 18.30 di mercoledì 13 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Arena, 204).

Mercoledì 13 novembre

Ore 18.30 Allianz Milano-Knack Roeselare Diretta Tv su Sky Sport Arena 204

