Dove vedere in tv Maritza Plovdiv-Conegliano, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Prima trasferta di Champions per le venete che sono partite fortissimo anche quest’anno e sembrano aver trovato subito equilibrio ed amalgama, hanno vinto dieci incontri consecutivi in questa prima parte di stagione, compresa la sfida di debutto in Champions contro le croate del Mladost Zagabria, schierando tutte le seconde linee a disposizione di Santarelli. La situazione potrebbe cambiare poco o nulla in Bulgaria dove l’avversario si chiama Maritza Plovdiv e il tecnico veneto potrebbe far ricorso anche a qualche titolare per non rischiare.

Conegliano ha in programma un novembre e un dicembre zeppi di appuntamenti, sia in Italia che a livello internazionale e, soprattutto nella stagione post-olimpica, riuscire a far dosare le forze alle proprie giocatrici potrebbe essere il segreto, per Santarelli, per fare arrivare la sua squadra al meglio nel momento clou dell’annata. Il tutto cercando di mantenere comunque alto il livello che, quando le seconde linee si chiamano Eckl, Adigwe, Lanier e Seki, tanto per fare qualche nome, non è pratica impossibile.

Dall’altra parte della rete ci sarà il Maritza Plovdiv che guida il campionato nazionale a punteggio pieno dopo quattro giornate. Le bulgare arrivano dal 3-0 di sabato scorso contro il Varna e al debutto in Champions si sono arrese in quattro set alle polacche del Developres Rzeszow, in una sfida che poteva già risultare fondamentale in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La squadra bulgara, che lo scorso anno era nel girone con Scandicci contro cui subì una doppia sconfitta con il punteggio di 3-0, è allenata da quest’anno dal tecnico turco Ahmetcan Erşimşek, tecnico che ha seguito in tutte le stagioni passate Giovanni Guidetti come secondo del Vakifbank, della nazionale turca e ora della Nazionale serba. E’ al suo primo incarico da head coach.

Il fischio d’inizio è in programma Al Kolodruma Sport Hall di Plovdiv alle ore 19.00 di martedì 12 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Max e DAZN). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Conegliano e Maritza Plovdiv.

Martedì 12 novembre

Ore 19.00 Maritza Plovdiv-Antonio Carraro Imoco Conegliano – Diretta Tv su Sky Sport Max

