Fausto Frigerio è stato ospite di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Ex atleta di alto livello, adesso ricopre il ruolo di allenatore di una delle giovani promesse più interessanti dell’atletica azzurra Elisa Valensin, campionessa d’Europa U18 in carica sui 200 e reduce da una convincente stagione indoor in cui ha migliorato a ripetizione il primato nazionale indoor U20 sulla distanza.

“Le indoor comunque sono quelle 5-6 gare massimo che uno può fare in una stagione. Non c’è programmazione nel senso che viene un po’ interrotta la preparazione invernale, che magari è monotona e pesante, facendo queste competizioni al coperto senza metterci troppo peso. Essendo lei un po’ duecentista, e le gare indoor sui 200 ad alti livelli non vengono fatte, abbiamo provato anche i 400 indoor come carta un po’ nuova. Si è divertita ed è andata bene. È stato un passaggio verso le gare all’aperto, che sicuramente ci interessano molto di più. La nostra programmazione è per le gare che ci saranno nei prossimi mesi, non certamente per la stagione indoor. Poi siamo contenti che abbia fatto di nuovo un record italiano, ma non era il nostro fine ecco“, dichiara Frigerio.

Sugli obiettivi principali della stagione all’aperto: “Quest’anno ad agosto ci saranno in Finlandia gli Europei Under 20 e lì sicuramente proveremo a replicare il titolo europeo U18 della scorsa estate sui 200 metri. Punteremo a far bene in quella manifestazione, che sarà il nostro obiettivo principale della stagione. Poi piano piano vedremo se spingere un po’ in più o in meno a seconda di come andrà la stagione. Comunque quest’anno l’appuntamento è in agosto, abbiamo pensato di stare un attimo tranquilli e ragionare su una disciplina, poi vediamo come va. Abbiamo due o tre obiettivi sui 200. Ci concentreremo quasi totalmente sui 200, ma siamo sempre aperti a tutto“.

Sull’eventuale qualificazione per i Mondiali di Tokyo: “Sarebbe il sogno, ma vediamo. C’è un minimo da raggiungere, bisogna vedere il ranking. Faremo qualche garetta in più rispetto alla scorsa stagione, in cui non avevamo puntato a niente. Nel 2024 siamo rimasti un po’ in Italia perché era giusto così, visto che stiamo parlando di una ragazzina di 18 anni. Ci avevano proposto di fare più gare, ma avevamo preferito così. Quest’anno invece magari qualche gara all’estero la faremo per ritoccare qualcosina in vista di Tokyo. Inutile nasconderlo, il nostro obiettivo è andare sotto questi 23 secondi sui 200. Siamo molto vicini ed è giusto pensarlo, potendo così fare una stagione come si deve. Per il momento sta procedendo tutto molto bene, quindi siamo contenti di questo. Ha una gran testa. I suoi obiettivi sa quali sono, sa quello che vuole. È pronta per fare il salto“.

Sul futuro inserimento nella staffetta azzurra: “Probabilmente più nella 4×400 che nella 4×100. Abbiamo fatto solamente un 100 metri ad inizio stagione in un periodo che non centrava niente e con una brutta partenza, ed era andata comunque bene. Sicuramente adesso non vale il tempo che ha fatto un anno fa, è più veloce, ma forse nella 4×400 in questo momento è inserita meglio visto quello che ha già fatto vedere. È stata convocata a questo raduno staffette, ma ha scelto di non partecipare per il discorso scuola. Purtroppo ad aprile avremo anche il raduno giovanile a Formia, poi probabilmente il corso Polizia partirà in quel periodo e sarà impegnata, dopo ci sarà un altro raduno in Sardegna, quindi il mese di aprile se metti insieme tutto diventano troppi giorni di assenza da scuola. Giustamente dovevamo rinunciare a qualcosa, anche se dispiace, ma lei è molto intelligente”.

Non c’è ancora una data esatta per il suo debutto stagionale outdoor: “Sicuramente in maggio. Nel mese di aprile saremo ancora nella fase di preparazione. Serve un minimo di tranquillità anche per la ragazza, che in questo momento è abbastanza sotto pressione per tutte queste cose“.

Questo e molto altro nella video intervista integrale a Fausto Frigerio, allenatore di Elisa Valensin, nella puntata di Sprint2u.