Dove vedere in tv Hypo Tirol Innsbruck-Milano, Champions League volley: orario e streaming

Prima trasferta di Champions League per l’Allianz Milano, che punta a proseguire la sua striscia positiva sul campo dell’Hypo Tyrol Innsbruck, attuale campione d’Austria. La formazione milanese arriva a questo appuntamento forte di quattro vittorie consecutive, tra cui spicca il convincente successo ottenuto domenica scorsa a Padova, probabilmente la prestazione più solida della stagione per la squadra allenata da Roberto Piazza. In Champions League, Milano ha debuttato mercoledì scorso con una spettacolare rimonta, ribaltando uno svantaggio di 0-2 contro il Knack Roeselare per vincere 3-2, dopo due set iniziali che avevano messo in seria difficoltà i lombardi.

Il rientro di Matey Kaziyski e Jordan Schnitzer in campionato, unito all’ottimo stato di forma di Ferre Reggers e Yacine Louati, ha rafforzato la fiducia di Milano. Anche il giovane palleggiatore Paolo Porro, dopo qualche difficoltà a inizio stagione, sembra aver trovato maggiore sicurezza. L’Allianz affronta quindi questa sfida europea con rinnovata determinazione, consapevole dell’importanza che potrebbe avere per avanzare al turno successivo.

Dall’altra parte, l’Hypo Tyrol Innsbruck si presenta come una squadra “multinazionale” reduce da una stagione di successi in cui ha conquistato sia il campionato sia la Supercoppa nazionale. Quest’anno, ha confermato la sua forza vincendo nuovamente la Supercoppa contro l’Aich con il punteggio di 3-1 e attualmente guida imbattuta la classifica del campionato austriaco, con un punto di vantaggio sul Ried. Il debutto in Champions League non è stato fortunato: gli austriaci sono stati sconfitti in tre set dai polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie. La squadra è guidata in panchina da Martin Nemec, un nome familiare agli appassionati italiani di volley.

Il fischio d’inizio è in programma all’Universitätssporthalle di Innsbruck alle 20.00 di mercoledì 20 novembre. La diretta TV sarà disponibile sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Arena, 204). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Hypo Tyrol Innsbruck e Milano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2024-2025

Universitätssporthalle Innsbruck – Girone C 1. giornata

Mercoledì 20 novembre

Ore 18.00 Hypo Tyrol Innsbruck-Milano Diretta Tv su Sky Sport Arena 204

