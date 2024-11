Dove vedere Conegliano, Milano e Scandicci in Champions League di volley femminile: programma, tv, streaming

Spalmata su tre giorni, da martedì 5 a giovedì 7 novembre, andrà in scena la prima giornata della Champions League 2024-2025 di pallavolo femminile: ad aprire le danze, tra le tre squadre italiane impegnate, sarà Scandicci, che mercoledì 6 affronterà le romene del Voluntari alle ore 19.00.

Giocheranno invece giovedì 7 le altre due compagini azzurre al via: alle ore 20.00 Milano ospiterà le lusitane del Porto, mentre mezz’ora più tardi, a partire dalle ore 20.30, Conegliano riceverà le croate della Mladost di Zagabria.

La diretta tv dei match delle tre italiane, validi per la Champions League di volley femminile, sarà affidata a Sky Sport (che trasmette tre match per turno), mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale dei match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMMINILE

Mercoledì 6 novembre

19.00 Scandicci-Voluntari – Diretta su Sky Sport, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW

Giovedì 7 novembre

20.00 Milano-Porto – Diretta su Sky Sport, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW

20.30 Conegliano-Mladost – Diretta su Sky Sport, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport

Diretta streaming: DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.