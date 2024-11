Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe oggi, WTA Finals 2024: orario, programma, tv, streaming

In palio c’è la vetta del girone e, in base al risultato dell’altro incontro del raggruppamento, il possibile passaggio in semifinale con una giornata d’anticipo: con queste premesse si apprestano a tornare in campo Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo match del torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis, in corso a Riad, in Arabia Saudita.

Le azzurre, vittoriose all’esordio, come da regolamento, affronteranno l’altra coppia che ha aperto con un successo il torneo di fine anno, ovvero quella composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, accreditate della seconda testa di serie: il match aprirà il programma di martedì 5 novembre sul Center Court ed inizierà alle ore 11.00 italiane.

La diretta tv del match di Sara Errani e Jasmine Paolini, valido per le WTA Finals 2024, sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso la diretta di giornata terminerà alle ore 18.00), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WTA FINALS 2024

Martedì 5 novembre – Center Court

Dalle ore 11.00 italiane

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 4)-Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 2) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Non prima delle ore 13.30 italiane

Jessica Pegula (Stati Uniti, 6)-Barbora Krejcikova (Cechia, 8) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Non prima delle ore 16.00 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 2)-Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle ore 18.00)

A seguire

Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (Stati Uniti, 5)-Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova (Cina Taipei/Russia, 7) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle ore 18.00)

