DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: iniziano le qualifiche, Mercedes favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.00 Iniziate le qualifiche del GP di Las Vegas 2024 di F1. Nel Nevada sono le 22.00.

6.56 La Q1 durerà 18 minuti. I peggiori 5 piloti in classifica verranno eliminati.

6:54 Uno sguardo alle condizioni meteo: cielo sereno sopra il tracciato di Las Vegas; la temperatura dell’aria è di 12 gradi, mentre quella dell’asfalto di 15. Umidità al 25%. 941m mb la pressione

6:50 Verstappen a Sky Sport Italia: “Non credo di poter lottare per la pole, non siamo abbastanza veloci nel rettilineo. Speriamo di poter essere vicini per fare bene domani“. Verità o bluff?

6:47 Sono tanti gli spunti di d’interesse in vista delle qualifiche: la Mercedes riuscirà a confermarsi? Quale ruolo avranno le scie? La Ferrari ha giocato davvero a carte coperte fino a questo momento? Tra pochissimo la risposta.

6:44 Sale la tensione al circuito di Las Vegas, pronto ad accogliere i piloti con la sua inimitabile scenografia urbana

The @SphereVegas kept a close eye on proceedings in FP3 Watch highlights from the session #F1 #LasVegasGP — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

6:40 Questi i risultati ufficiali della FP3. Da notare la Ferrari terza con Sainz e dodicesima con Leclerc. Ricordiamo però che il turno è terminato con quattro minuti di anticipo a causa di una bandiera rossa provocata da Lance Stroll

Pos No Driver Car Time Gap Laps 1 63 George Russell Mercedes 1:33.570 18 2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:33.785 +0.215s 14 3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:33.918 +0.348s 16 4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:34.008 +0.438s 14 5 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.137 +0.567s 17 6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.341 +0.771s 17 7 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:34.407 +0.837s 15 8 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:34.723 +1.153s 15 9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:34.883 +1.313s 13 10 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:34.905 +1.335s 15 11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:34.908 +1.338s 15 12 16 Charles Leclerc Ferrari 1:34.941 +1.371s 15 13 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.061 +1.491s 19 14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:35.460 +1.890s 14 15 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.938 +2.368s 16 16 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:36.215 +2.645s 18 17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:36.412 +2.842s 14 18 30 Liam Lawson RB Honda RBPT 1:36.544 +2.974s 18 19 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.950 +3.380s 13 20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:36.988 +3.418s 16

6:38 La FP3 ci ha anche consegnato un Max Verstappen in chiaro-scuro. L’attuale leader della classifica piloti, molto vicino al titolo, ha lamentato problemi di graining nelle prime battute del turno, complice la superficie della pista molto sporca. Poi, nel giro, l’olandese è salito di colpi a metà sessione.

6:37 Si prospetta una qualifica ricca di insidie per la Ferrari. La rossa si ritroverà infatti a battagliare con tanti team tra mille incognite. Toto Wolff, nel commentare la prima posizione di Russell in FP3, ha espressamente detto di non fidarsi di alcuni tempi. Secondo lui alcune squadre hanno tenuto le carte coperte. Tra queste c’è la scuderia di Maranello.

6:33 Due ore fa si è chiusa la terza sessione di prove libere, terminata ancora una volta con la leadership della Mercedes. Stavolta però a segnare il miglior tempo non è stato l’eroe del venerdì Lewis Hamilton, bensì George Russell. QUI la nostra cronaca

6:30 BUONGIORNO, AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente trenta minuti all’inizio delle qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2024, valido come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sulla Strip per una delle sessioni potenzialmente più rocambolesche e spettacolari dell’anno, con almeno tre-quattro team in lizza per la prima fila.

Ferrari non è parsa in grande spolvero nelle libere sul giro secco, pagando probabilmente le basse temperature della notte in Nevada, quindi rischia di dover limitare i danni per poi venire fuori in gara con un passo competitivo ed una buona gestione delle gomme. Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno chiamati ad una prestazione di alto profilo per inserirsi almeno tra i primi quattro in griglia.

La Scuderia di Maranello dovrà fare i conti sicuramente con la McLaren, che può contare su un Lando Norris estremamente temibile nel time-attack (Oscar Piastri invece non ha brillato sul giro singolo), ma attenzione ad una rediviva Mercedes capace di sfruttare al meglio il freddo per esaltare uno dei punti di forza della W15. Occasione importante dunque per Lewis Hamilton e George Russell, candidati alla pole, mentre Max Verstappen cercherà di difendersi in qualifica dopo le problematiche emerse ieri con la sua Red Bull.

Appuntamento alle ore 7.00 italiane sul circuito di Las Vegas per la terzultima qualifica della stagione per il Mondiale di Formula Uno 2024. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo piloti e costruttori: buon divertimento!