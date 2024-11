F1: George Russell svetta nella FP3 del GP di Las Vegas, bene Sainz. Leclerc fuori dalla top 10

Si chiude ancora nel segno della Mercedes la terza sessione di prove libere valida per il GP di Las Vegas, appuntamento numero ventidue del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena presso il fascinoso tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit. In un turno accesosi nella parte centrale e terminato di fatto con quattro minuti di anticipo a causa di una bandiera rossa provocata dallo spegnimento della macchina di Lance Stroll, a spuntarla non è stat l’eroe del venerdì Lewis Hamilton, bensì George Russell.

La scuderia di Brackley ha sfruttato ancora una volta il rendimento dei pneumatici con le temperature basse, firmando con il giovane pilota britannico il crono di 1:33.570, realizzato con la gomma soft (chiaramente utilizzata anche dagli altri protagonisti). Bene poi la McLaren di Oscar Piastri, secondo a+0.215 precedendo un buon Carlos Sainz, terzo a +0.348.

Più staccato invece Charles Leclerc, dodicesimo con un ritardo di +1.371. Occorre rimarcare però che il ferrarista è stato uno dei più penalizzati da una bandiera rossa rimossa solo a pochi secondi dalla fine della sessione, nei quali il monegasco ha avuto un buon rendimento nei primi due settori, lasciando ben sperare in vista di un turno di qualifica che si preannuncia particolarmente avvincente, complice la competitività di altri piloti.

Guardando la top 10 spicca infatti la quarta piazza di Lando Norris (+0.438) davanti alla Red Bull di Max Verstappen, furioso nei primi minuti lamentando problemi di graining ma poi quinto con +0.567. Seguono quindi Lewis Hamilton (+0.771), le Williams di Alexander Albon (+0.837) e Franco Colapinto (+1.313), oltre che la Hass di Kevin Magnussen (+1.313) e la Alpine di Pierre Gasly (+1.335). Le qualifiche scatteranno alle ore 7:00.