Curling, l’Italia spreca tanto e batte con qualche brivido la Cechia

Secondo successo agli Europei maschili 2024 di curling, in corso di svolgimento a Lohja, in Finlandia, per l’Italia di Joël Retornaz (skip), Amos Mosaner (third), Sebastiano Arman (second), Mattia Giovannella (lead, vice-skip) ed Alberto Zisa (alternate).

Gli azzurri si complicano la vita nel secondo match del round robin, ma all’ultimo end riescono a piegare, sulla Pista B del Kisakallio Sports Institute, la Cechia di Lukas Klima (skip), Marek Cernovsky (third, vice-skip), Martin Jurik (second), Lukas Klipa (lead) e Radek Bohac (alternate), sconfitta per 8-7.

L’Italia vince il draw shot challenge e conquista il martello nel primo end, sfruttando l’ultimo tiro e siglando l’1-0. Nella seconda ripresa gli azzurri rubano la mano ai cechi e si portano sul 2-0. La Cechia si sblocca nel terzo parziale accorciando le distanze, ma Retornaz e compagni replicano con 2 punti nel quarto end, che valgono il 4-1.

I cechi, però, tornano in scia nel quinto end, marcando due punti e portandosi sul 3-4 alla pausa di metà gara. Dopo il break gli azzurri sfruttano l’ultimo tiro e si riportano sul 5-3, ma il canovaccio si ripete, a parti invertite, nella ripresa successiva, con i cechi che tornano in scia.

Gli azzurri sembrano dare la spallata decisiva nell’ottavo end, quando marcano due punti e si portano sul 7-4, ma una sciagurata nona ripresa consegna tre punti ai cechi, che per la prima volta nel confronto pareggiano, sul 7-7. Nell’ultimo end, però, la gestione dell’Italia è perfetta, tanto che il punto è già degli azzurri quando Retornaz non ha ancora effettuato l’ultimo tiro, e così la sfida si conclude con una vittoria italiana per 8-7.