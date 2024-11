Cricket, definita la sede del prossimo girone di Challenge League: la strada verso la Coppa del Mondo ODI 2027

L’Italia del cricket, inserita nel Gruppo B della ICC Challenge League 2023-2026, chiude al secondo posto la prima tappa, andata in scena ad Entebbe: i padroni di casa dell’Uganda si issano da soli in vetta a quota 9, mentre Italia ed Hong Kong Cina terminano con 7 punti. Seguono il Bahrein, quarto a quota 5, ed infine Tanzania e Singapore con 1 punto.

Il torneo di terzo livello per le Nazionali che stazionano dal 21° al 32° posto del ranking mondiale, proseguirà ora con il secondo raggruppamento che, notizia appena ufficializzata, si terrà nel mese di febbraio 2025 ad Hong Kong Cina: l’Italia dovrà rimontare sugli africani e vendicare la sconfitta patita pochi giorni fa per risalire la graduatoria e centrare il primo posto finale.

La manifestazione, infatti, metterà in palio due posti ai play-off, uno per girone, ai quali poi prenderanno parte anche le ultime quattro classificate della World Cup League 2. Le quattro squadre che usciranno dai play-off avranno accesso al Qualifier, ultima tappa verso la Coppa del Mondo 2027, alla quale parteciperanno anche le prime quattro classificate della World Cup League 2 e le due Nazionali col miglior ranking ODI tra quelle non ammesse direttamente alla Coppa del Mondo 2027.

La Coppa del Mondo 2027 di cricket sarà un torneo a 14 squadre che vedrà al via Sudafrica e Zimbabwe in qualità di Paesi ospitanti, le 8 migliori squadre del ranking mondiale ODI al 31 marzo 2027 e le quattro Nazionali che si qualificheranno tramite il Qualifier.