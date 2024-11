Cricket, il match della Challenge League tra Italia e Bahrein viene cancellato a causa della pioggia

Pioggia ancora protagonista nel Gruppo B della ICC Challenge League 2023-2026: nella prima tappa, in corso ad Entebbe, in Uganda, viene cancellato il match tra Italia e Bahrein, con le due squadre che, senza scendere in campo, acquisiscono un punto in classifica.

Si gioca, invece, seppur con un forte ritardo, sempre a causa della pioggia, l’altro match del raggruppamento, nel quale Hong Kong Cina supera la Tanzania per 131/5 (23.2 overs)-127 (24.3 overs), vincendo per 5 wickets: in virtù di questi risultati, Italia ed Hong Kong Cina agganciano l’Uganda in testa alla classifica.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone B

Risultati

Uganda-Singapore 86/3 (17.5)-82 (38.4) L’Uganda vince per 7 wickets

Hong Kong Cina-Bahrein 201/7 (44.5)-200/9 (46.0) Hong Kong Cina vince per 3 wickets (Metodo DLS)

Italia-Tanzania 169/1 (28.4)-173 (43.4) L’Italia vince per 9 wickets (Metodo DLS)

Uganda-Tanzania 289/7 (50.0)-80 (27.5) L’Uganda vince per 209 runs

Hong Kong Cina-Italia 187 (41.4)-342/4 (50.0) L’Italia vince per 155 runs

Uganda-Hong Kong Cina match cancellato

Bahrein-Singapore 146/8 (41.4)-145 (47.4) Il Bahrein vince per 2 wickets

Italia-Bahrein match cancellato

Tanzania-Hong Kong Cina 127 (24.3)-131/5 (23.2) Hong Kong Cina vince per 5 wickets

Classifica

1 Uganda 5 (NRR: +3.908)

2 Italia 5 (NRR: +2.759)

3 Hong Kong Cina 5 (NRR: -1.137)

4 Bahrein 3 (NRR: +0.298)

5 Singapore 0 (NRR: -1.629)

6 Tanzania 0 (NRR: -2.650)