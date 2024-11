Cricket, l’Italia batte la Tanzania nel match d’esordio della Challenge League

La Nazionale italiana di cricket ha iniziato con un successo il proprio cammino nel Gruppo B della ICC Challenge League 2023-2026, torneo di terzo livello per le Nazionali che stazionano dal 21° al 32° posto del ranking mondiale.

L’Italia è inserita nel raggruppamento con Kuwait, Bahrein, Tanzania, Hong Kong e Singapore, e nella prima tappa, in scena ad Entebbe, in Uganda, ha esordito con una vittoria ai danni della Tanzania, sconfitta per 169/1 (28.4 overs)-173 (43.4 overs), imponendosi per 9 wickets, con il punteggio ricalcolato con il metodo DLS per l’interruzione avvenuta nel primo innings, con la Tanzania alla battuta.

Ieri nello stesso girone la manifestazione si era aperta con la vittoria dell’Uganda su Singapore per 86/3-82, con i padroni di casa che si erano imposti per 7 wickets, mentre oggi Hong Kong Cina ha superato il Bahrein per 201/7-200/9, vincendo per 3 wickets, sempre con il punteggio ricalcolato con il metodo DLS.

Tornando al match dell’Italia, il miglior giocatore dell’incontro è stato Emilio Nico Gay, autore di 96 runs senza essere eliminato alla battuta. Al lancio, invece, sono da sottolineare le grandi prestazioni di Damith Kosala, con 4 wickets conquistati, e di Harry Manenti, con 2.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone B

Risultati

Uganda-Singapore 86/3 (17.5)-82 (38.4) L’Uganda vince per 7 wickets

Hong Kong Cina-Bahrein 201/7 (44.5)-200/9 (46.0) Hong Kong Cina vince per 3 wickets (Metodo DLS)

Italia-Tanzania 169/1 (28.4)-173 (43.4) L’Italia vince per 9 wickets (Metodo DLS)

Classifica

1 Uganda 2 (NRR: +3.182)

2 Italia 2 (NRR: +2.162)

3 Hong Kong Cina 2 (NRR: +0.135)

4 Bermuda 0 (NRR: -0.135)

5 Tanzania 0 (NRR: -2.162)

6 Singapore 0 (NRR: -3.182)