Cricket, l’Italia surclassa Singapore e chiude al secondo posto la tappa della Challenge League in Uganda

Chiude le proprie fatiche con una vittoria l’Italia del cricket nel Gruppo B della ICC Challenge League 2023-2026: nell’ultimo match della prima tappa, andata in scena ad Entebbe, in Uganda, gli azzurri dominano contro Singapore e portano a casa il successo con lo score di 120/2 (15.4)-118 (27.2), imponendosi per 8 wickets.

Nell’altro match del raggruppamento, invece, i padroni di casa dell’Uganda passeggiano contro il Bahrein, vincendo nettamente e certificando così il primato nel raggruppamento in vista delle prossime due tappe, che andranno a definire la graduatoria finale.

In virtù di questi risultati, infatti, l’Uganda chiude da sola in vetta a quota 9, mentre Italia ed Hong Kong Cina terminano con 7 punti, con gli azzurri secondi per il miglior Net Run Rate nei confronti degli asiatici. Seguono il Bahrein, quarto a quota 5, ed infine Tanzania e Singapore con 1 punto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone B

Risultati

Uganda-Singapore 86/3 (17.5)-82 (38.4) L’Uganda vince per 7 wickets

Hong Kong Cina-Bahrein 201/7 (44.5)-200/9 (46.0) Hong Kong Cina vince per 3 wickets (Metodo DLS)

Italia-Tanzania 169/1 (28.4)-173 (43.4) L’Italia vince per 9 wickets (Metodo DLS)

Uganda-Tanzania 289/7 (50.0)-80 (27.5) L’Uganda vince per 209 runs

Hong Kong Cina-Italia 187 (41.4)-342/4 (50.0) L’Italia vince per 155 runs

Uganda-Hong Kong Cina match cancellato

Bahrein-Singapore 146/8 (41.4)-145 (47.4) Il Bahrein vince per 2 wickets

Italia-Bahrein match cancellato

Tanzania-Hong Kong Cina 127 (24.3)-131/5 (23.2) Hong Kong Cina vince per 5 wickets

Tanzania-Singapore match cancellato

Uganda-Italia 254/9 (50.0)-230 (49.3) L’Uganda vince per 24 runs

Bahrein-Tanzania 237 (49.5)-153 (35.3) Il Bahrein vince per 84 runs

Singapore-Hong Kong Cina 89 (20.0)-128/9 (29.0) Hong Kong Cina vince per 57 runs (Metodo DLS)

Singapore-Italia 118 (27.2)-120/2 (15.4) L’Italia vince per 8 wickets

Uganda-Bahrein 267/8 (50.0)-101 (40.5) L’Uganda vince per 166 runs

Classifica

1 Uganda 9 (Net Run Rate: +2.874)

2 Italia 7 (NRR: +2.237)

3 Hong Kong Cina 7 (NRR: -0.535)

4 Bahrein 5 (NRR: -0.287)

5 Tanzania 1 (NRR: -2.328)

6 Singapore 1 (NRR: -2.356)