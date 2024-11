Cosa serve a Errani/Paolini per andare in semifinale alle WTA Finals: c’è l’ipotesi della doppia sconfitta

Nella seconda giornata del torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis, a Riad, in Arabia Saudita, nel Gruppo Bianco le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso al match tiebreak contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, coppia testa di serie numero 2.

Le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, battute dalle azzurre all’esordio, affronteranno nel tardo pomeriggio nell’altro match del raggruppamento la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova, anche loro uscite con una sconfitta dal primo incontro.

La nordamericana e l’oceanica sono in testa alla classifica a punteggio pieno con 2 vittorie 4 set vinti su 5, ma le azzurre, seconde con una vittoria e tre set vinti su sei, restano in corsa per passare il turno: le prime due coppie di ciascun girone approderanno alle semifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9.

Nella terza ed ultima giornata, infine, le azzurre affronteranno la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova, mentre la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe se la vedranno con le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.

In caso di vittoria di Chan/Kudermetova oggi, allora Errani/Paolini andranno in semifinale se vinceranno nell’ultima giornata proprio con Chan/Kudermetova, mentre la situazione si complica notevolmente in caso di odierna vittoria delle statunitensi.

La situazione più semplice, in favore delle azzurre, è quella che vedrebbe vincere la coppia italiana con Chan/Kudermetova e Dabrowski/Routliffe battere Dolehide/Krawczyk: in questo caso non ci sarebbero coppie con egual numero di vittorie e le azzurre sarebbero seconde.

Potrebbero, però verificarsi due situazioni con tre coppie a pari numero di vittorie, ed in tal caso a dirimere la questione sarebbe poi il quoziente set: le azzurre si qualificheranno se vinceranno nell’ultima giornata con Chan/Kudermetova e Dolehide/Krawczyk batteranno Dabrowski/Routliffe, nel caso in cui le azzurre riescano a conservare un miglior quoziente set nei confronti di almeno una tra Dolehide/Krawczyk e Dabrowski/Routliffe.

L’altra situazione che potrebbe comunque sorridere alle azzurre è quella che vedrebbe la coppia italiana perdere nell’ultima giornata con Chan/Kudermetova e Dabrowski/Routliffe battere Dolehide/Krawczyk, nel caso in cui le azzurre conservino un miglior quoziente set nei confronti sia di Chan/Kudermetova che di Dolehide/Krawczyk.

CLASSIFICA WTA FINALS 2024

Gruppo Bianco

1 Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 2) 2 vittorie (4 set vinti, 1 set perso)

2 Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 4) 1 vittoria (3 set vinti, 3 set persi)

3 Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (Stati Uniti, 5) 0 vittorie (1 set vinto, 2 set persi)

4 Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova (Cina Taipei/Russia, 7) 0 vittorie (0 set vinti, 2 set persi)

ERRANI E PAOLINI PASSANO IL TURNO SE…

In caso di vittoria di Chan/Kudermetova oggi:

se vincono nell’ultima giornata con Chan/Kudermetova

In caso di vittoria di Dolehide/Krawczyk oggi: