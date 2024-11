Errani/Paolini cedono tra i rimpianti a Dabrowski/Routliffe: qualificazione ancora possibile alle WTA Finals

Si complica il cammino verso le semifinali alle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Purtroppo la coppia azzurra è stata sconfitta nel secondo match del round robin dal duo formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe in rimonta al super tie-break con il punteggio di 1-6 6-1 11-9 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Ci sono sicuramente tanti rimpianti per il duo italiano, che ora si giocherà l’accesso alla semifinale nell’ultima sfida contro Chan/Kudermetova, che affronteranno nel pomeriggio le americane Dolehide/Krawczyk, con le due coppie che sono entrambe con zero vittorie.

Una partita nella quale la coppia italiana ha vinto anche più punti rispetto alle avversarie (69 contro 63). Errani/Paolini hanno chiuso con 16 vincenti (23 quelli di Dabrowski/Routliffe ) e 29 errori non forzati, di più della coppia avversaria (23), che ha sofferto con la seconda servizio, vincendo appena il 29% dei punti con questo colpo.

Il primo set è un monologo delle azzurre. Il break, addirittura a zero, arriva subito nel secondo game, con Errani che risponde benissimo e poi viene a prendersi il punto a rete. La coppia italiana è in pienissimo controllo e nel sesto gioco riesce a procurarsi altre due palle break. Sul punto decisivo Paolini sfonda la difesa a rete di Routliffe e le azzurre si prendono il doppio break di vantaggio. Errani/Paolini si prendono così il primo set per 6-1 in appena 23 minuti.

Nel secondo set sono Dabrowski/Routliffe a partire meglio. Nel quarto gioco si procurano tre palle break, con la canadese che trova il passante di rovescio vincente. Dabrowski/Routliffe allungano sul 4-1, ma Errani/Paolini riescono a rientrare, recuperando il break di svantaggio nel settimo gioco. Nel game successivo, però, la coppia azzurra si trova ad affrontare ancora palla break ed Errani mette sul nastro la volée di rovescio. Errani/Paolini non mollano e trovano subito l’immediato controbreak, pareggiando poi sul 5-5. Nell’undicesimo game si arriva al punto secco, con Paolini che trova una gran risposta e con Errani che può chiudere agevolmente. Purtroppo Errani non riesce a tenere il servizio, con Dabrowski/Routliffe che portano il set al tie-break. Lo dominano la canadese e la neozelandese per 7-1.

Si va al super tie-break e la partita si alza ulteriormente di livello. Una battaglia colpo su colpo, con nessuna coppia che riesce a prendersi anche solo due punti di vantaggio. Sul 9-8 le azzurre hanno un match point, ma Routliffe trova due ottime prime di servizio e si porta sul 10-9. Purtroppo Dabrowski trova una fantastica risposta di rovescio e chiude 11-9, con le azzurre che ora dovranno giocarsi la qualificazione all’ultima partita.