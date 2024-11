Coppa Davis, i ranking di singolare e doppio degli australiani prima della semifinale con l’Italia

La seconda semifinale della Coppa Davis 2024 di tennis vedrà opposte nella giornata di domani Italia ed Australia, in quella che è una riproposizione della finale andata in scena lo scorso anno, quando gli azzurri si imposero in due match e non ci fu bisogno di ricorrere al doppio decisivo.

Sinner, nella sfida tra i numeri 1, affronterà nuovamente l’australiano Alex de Minaur, al 9° posto della classifica ATP: lo scorso anno non ci fu storia, e probabilmente questo è il match che sembra meno equilibrato tra quelli previsti nel corso del tie.

Il numero 2 in singolare per l’Australia sarà uno tra Alexei Popyrin, 24 ATP, e Thanasi Kokkinakis, 77 del mondo, con quest’ultimo schierato nella sfida dei quarti contro gli Stati Uniti, con l’oceanico uscito vittorioso contro il nordamericano Ben Shelton.

Jordan Thompson, che pure sarebbe un ottimo singolarista, essendo numero 26 del mondo della specialità, potrebbe essere preservato per poi venire schierato nell’eventuale doppio, nel quale è numero 3 ATP, assieme a Matthew Ebden, numero 13 della classifica mondiale.

CONVOCATI ITALIA

Jannik Sinner

Singolare: 1

Doppio: 338

Lorenzo Musetti

Singolare: 17

Doppio: 180

Matteo Berrettini

Singolare: 35

Doppio: –

Andrea Vavassori

Singolare: 256

Doppio: 9

Simone Bolelli

Singolare: –

Doppio: 11

Capitano: Filippo Volandri

CONVOCATI AUSTRALIA

Alex de Minaur

Singolare: 9

Doppio: –

Alexei Popyrin

Singolare: 24

Doppio: 853

Jordan Thompson

Singolare: 26

Doppio: 3

Thanasi Kokkinakis

Singolare: 77

Doppio: 446

Matthew Ebden

Singles ranking: –

Doppio: 13

Capitano: Lleyton Hewitt