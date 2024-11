Ambesi: “Su Berrettini da fare valutazioni attente. Hewitt farà lo stesso ragionamento di Coria”

Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno dato spettacolo sul veloce indoor di Malaga, rimediando alla sconfitta di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo e trascinando l’Italia al successo in rimonta sull’Argentina nei quarti di Coppa Davis. Il numero uno al mondo si è prima sbarazzato agevolmente di Sebastian Baez, per poi portare a casa il doppio decisivo in coppia con il finalista di Wimbledon 2021. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Coria è stato molto abile nel proporre la strategia corretta. Ha fatto in modo di accoppiare il suo singolarista più forte su questa superficie con il nostro numero due e ha stravinto quella partita. Ha dato per perso il match con Sinner, facendo bene, perché Baez è un terraiolo e da lì non si scappa. Se l’è giocata sul doppio. Probabilmente si aspettava Bolelli/Vavassori e si è trovato Sinner/Berrettini, con l’Italia che alla fine l’ha ribaltata. Fossi stato in Coria avrei fatto la stessa cosa per provare a giocarmela“, spiega Ambesi.

“Da regolamento, se avesse giocato Etcheverry, avrebbe affrontato Musetti mentre Cerundolo se la sarebbe vista con Sinner. Probabilmente Coria era abbastanza sicuro che Cerundolo potesse battere Musetti, anche se poi in passato ci sono state sfide combattute tra i due, quindi ha sacrificato un singolare per evitare di perderne due. Non ci poteva essere Etcheverry/Sinner“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sulle possibili scelte di Volandri in vista della semifinale con l’Australia: “Berrettini ha avuto tanti problemi fisici nel corso di questa stagione. Fargli giocare un match di singolare, poi si ferma due ore e torna in campo per affrontare un doppio, che sicuramente non è un singolare, ma è comunque un impegno fisico, potrebbe rappresentare un rischio. Bisogna fare delle valutazioni molto attente sulla situazione. Comunque è andata bene“.

Sulla strategia dell’Australia: “Sono curioso di vedere cosa deciderà Hewitt per quanto riguarda i singolaristi australiani, perché per me farà il medesimo ragionamento di Coria, cercando di trovare quello in grado di battere il secondo singolarista italiano per poi vincere il doppio. Coppia australiana sicuramente solida. Ebden è uno specialista, l’altro è uno che naviga con costanza tra i primi 40 al mondo in singolare“.

Sulla scelta di non schierare Vavassori in doppio: “Vavassori è comunque un tennista che ha affrontato delle finali Slam di doppio. Non può essere considerato uno sprovveduto. Si è fatta una scelta diversa, optando sulla forza al servizio di due grandi singolaristi, e ha pagato. La Spagna ha messo assieme uno dei migliori doppisti degli ultimi dieci anni con Alcaraz e ha perso“.