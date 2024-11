Chi affronteranno Errani/Paolini nel prossimo match delle WTA Finals? La situazione di classifica

L’Italia è stata grande protagonista anche nel torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis, dato che a Riad, in Arabia Saudita, nella giornata di ieri Sara Errani e Jasmine Paolini hanno fatto il loro esordio vincendo contro le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk al match tiebreak.

Nell’altro match del Gruppo Bianco, quello delle azzurre, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, coppia testa di serie numero 2, hanno battuto in due set la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova.

Avendo vinto in due partite, la nordamericana e l’oceanica sono davanti alle azzurre in classifica, a parità di vittorie, per la miglior percentuale di set vinti: al termine della prima fase le prime due coppie di ciascun girone approderanno alle semifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9.

Come da regolamento, nella seconda giornata della prima fase a gironi si affronteranno le vincitrici della prima giornata: le azzurre, dunque, affronteranno proprio la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, mentre nell’altro match del raggruppamento le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk sfideranno la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova.

CLASSIFICA WTA FINALS 2024

Gruppo Bianco

1 Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 2) 1 vittoria (2 set vinti, 0 set persi)

2 Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 4) 1 vittoria (2 set vinti, 1 set perso)

3 Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (Stati Uniti, 5) 0 vittorie (1 set vinto, 2 set persi)

4 Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova (Cina Taipei/Russia, 7) 0 vittorie (0 set vinti, 2 set persi)