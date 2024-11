Ranking WTA, la situazione dopo le prime partite delle Finals. Paolini-Gauff si giocano il n.3

Alle WTA Finals 2024 nella prima giornata della fase a gironi hanno vinto tutte le prime 4 teste di serie, che si sfideranno tra loro nella seconda giornata: successi per la bielorussa Aryna Sabalenka, la polacca Iga Swiatek, la statunitense Coco Gauff e l’azzurra Jasmine Paolini.

In virtù del nuovo regolamento, entrato in vigore a stagione in corso, il sistema di attribuzione dei punti a partire dall’edizione 2024 ricalca quello delle Finals maschili: 200 per ogni successo nella fase a gironi, senza alcun punto assegnato alla tennista perdente.

Nella classifica ufficiale rilasciata stamane Jasmine Paolini era al quarto posto a quota 5144, a soli 86 punti dalla terza piazza della statunitense Coco Gauff, e nella prima giornata entrambe hanno vinto, lasciando invariato questo distacco. Il duello, però, durerà almeno per tutta la prima fase a gironi.

RANKING WTA UFFICIALE

Lunedì 4 novembre 2024

1 Aryna Sabalenka 9016

2 Iga Swiatek 7970

3 Coco Gauff 5230

4 Jasmine Paolini 5144

5 Elena Rybakina 4971

6 Jessica Pegula 4705

7 Qinwen Zheng 4540

[…]

13 Barbora Krejcikova 2814

RANKING WTA VIRTUALE

Lunedì 4 novembre 2024

1 Aryna Sabalenka 9216 (+200)

2 Iga Swiatek 8170 (+200)

3 Coco Gauff 5430 (+200)

4 Jasmine Paolini 5344 (+200)

5 Elena Rybakina 4971

6 Jessica Pegula 4705

7 Qinwen Zheng 4540

[…]

13 Barbora Krejcikova 2814