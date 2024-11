Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2024 oggi: orario 16 novembre, programma, tv, streaming, big in gara

Oggi, sabato 16 novembre, terza e ultima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. Assisteremo a un day-3 piuttosto interessante, in una competizione che metterà in palio non soltanto i titoli nazionali nelle singoli distanze, ma anche la qualificazione ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria), in programma dal 10 al 15 dicembre.

Fari puntati sui 50 stile libero donne dove Sara Curtis va a caccia del suo quarto titolo tricolore in questa competizione, dopo essersi imposta nei 50/100 dorso e nei 100 stile libero, conquistando in due di queste specialità (50 dorso e 100 sl) il pass alla rassegna iridata. Le prestazioni della ragazza allenata da Thomas Maggiora stanno impressionando e vedremo se la tendenza evidenziata in questa manifestazione proseguirà.

Day-3 in cui sarà interessante capire se Benedetta Pilato affronterà i 200 rana, dopo aver gareggiato nei 50 e nei 100 con grande profitto. Lisa Angiolini e Francesca Fangio saranno le altre atlete attese. Nei 200 stile libero uomini Filippo Megli, Matteo Ciampi e Alessandro Ragaini si contenderanno verosimilmente il titolo, mentre Simona Quadarella andrà a caccia del tris nei 400 stile libero, dopo aver dominato gli 800 e i 1500 sl.

La terza e ultima giornata dei campionati italiani di vasca corta 2024 a Riccione sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD per quanto concerne solo le finali, previste alle 18.00, mentre le batterie inizieranno alle 10.00. OA Sport coprirà interamente il day-2 con la propria DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2024

Sabato 16 novembre

Sessione mattutina

Sessione serale

BIG IN GARA

Sessione mattutina

10:00 DONNE 50 m Stile Libero – Eliminatorie (Sara Curtis, Chiara Tarantino)

10:06 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie (Lorenzo Mora)

10:18 DONNE 200 m Dorso – Eliminatorie (Giulia D’Innocenzo, Erika Gaetani)

10:31 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie (Simone Stefanì)

10:35 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie (Paola Borrelli)

10:48 UOMINI 200 m Rana – Eliminatorie (Gabriele Mancini)

11:00 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie (Francesca Fangio, Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

11:15 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie (Alessandro Ragaini, Matteo Ciampi, Filippo Megli)

11:29 DONNE 400 m Stile Libero – Eliminatorie (Simona Quadarella)

11:50 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie (Lorenzo Glessi)

11:59 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie (Sara Franceschi)

12:20 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie 2

Sessione serale

18:00 DONNE 50 m Stile Libero – Finale

18:06 UOMINI 200 m Dorso – Finale

18:15 DONNE 200 m Dorso – Finale

18:24 UOMINI 50 m Farfalla – Finale

18:36 DONNE 200 m Farfalla – Finale

18:44 UOMINI 200 m Rana – Finale

18:52 DONNE 200 m Rana – Finale

19:00 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale

19:18 DONNE 400 m Stile Libero – Finale

19:37 UOMINI 200 m Misti – Finale

19:45 DONNE 200 m Misti – Finale

20:00 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie (Luca De Tullio)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI VASCA CORTA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo finali)

Diretta streaming: RaiPlay (solo finali)

Diretta testuale: OA Sport