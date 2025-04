Sara Curtis per un centesimo non è la più veloce al mondo nei 50 sl nel 2025: la precede una belga

Nella giornata di ieri, allo Stadio del Nuoto di Riccione, in occasione dei Campionati Italiani, l’azzurra Sara Curtis ha abbassato per due volte il record italiano dei 50 metri stile libero femminili: in batteria aveva fatto segnare 24.52, per poi scendere a 24.43 in finale.

La sprinter classe 2006 del Centro Sportivo Esercito ha così fatto segnare il secondo tempo mondiale stagionale, fissando per due volte un crono inferiore a quello richiesto dalla FIN per la qualificazione ai Mondiali 2025 di Singapore, che era di 24.60.

Nella stagione 2025 la più veloce al mondo nei 50 sl femminili è stata la belga Florine Gaspard, che a Stoccolma ha coperto la distanza in 24.42 lunedì scorso: l’azzurra si piazza alle sue spalle per appena 0.01, mentre la cinese Wu Qingfeng, che lo scorso 20 marzo aveva nuotato in 24.44 a Qingdao, si trova ora al terzo posto.

TOP TEN STAGIONALE 50 STILE LIBERO FEMMINILI

1 Florine Gaspard BEL 24.42 04/14 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

2 Sara Curtis ITA 24.43 04/16 2025 Italian National Championship Riccione, ITA

3 Wu Qingfeng CHN 24.44 03/20 2025 Chinese National Spring Swimming Championships Qingdao, CHN

4 Cheng Yujie CHN 24.47 03/20 2025 Chinese National Spring Swimming Championships Qingdao, CHN

5 Milou van Wijk NED 24.48 03/14 Edinburgh International 2025 Edinburgh, GBR

6 Kate Douglass USA 24.62 03/08 2025 TYR Pro Swim Series Westmont, USA

7 Meg Harris AUS 24.63 03/08 2025 TYR Pro Swim Series Westmont, USA

8 Beryl Gastaldello FRA 24.75 04/04 2025 TYR Pro Swim Series Sacramento, USA

9 Kasia Wasick POL 24.76 03/08 2025 TYR Pro Swim Series Westmont, USA

10 Marrit Steenbergen NED 24.79 04/14 2025 Swim Open Stockholm Stockholm, SWE

10 Julia Dennis USA 24.79 04/04 2025 TYR Pro Swim Series Sacramento, USA

10 Simone Manuel USA 24.79 03/08 2025 TYR Pro Swim Series Westmont, USA