Italia, cambia tutto nella classifica di Nations League! Regalo dal Galles, azzurre in corsa per il primato!

L’Italia è tornata alla vittoria nella Nations League di calcio femminile: dopo aver inanellato un paio di dolorose battute d’arresto, le azzurre si sono prontamente rialzate sconfiggendo la Danimarca con un perentorio 3-0 a domicilio. Si tratta di un successo davvero storico per la nostra Nazionale, che non aveva mai trionfato in casa delle nordiche e che stasera ha dimostrato una schiacciante superiorità tecnica al cospetto di un’avversaria particolarmente quotata.

Le ragazze del CT Andrea Soncin sono state impeccabili alla MCH Arena di Herning, dove sono passate in vantaggio al 59′ con la rete di Caruso su assist di Giugliano. Al 79′ ci ha pensato Di Guglielmo a marcare il raddoppio con un bel tiro dopo una serie di rimpalli al limite dell’area e poi all’86mo minuto la subentrata Girelli ha piazzato la zampata che ha fissato il risultato, tra l’altro ribaltando il 3-1 dell’andata.

Contemporaneamente la Svezia, che quattro giorni fa aveva battuto l’Italia per 3-2 con un gol su rigore segnato in pieno recupero, ha pareggiato con il Galles per 1-1: le scandinave erano passate in vantaggio al 60′ con Eriksson, ma otto minuti più tardi Cain ha sorpreso le favorite della vigilia. Il risultato maturato alla Gamla Ullevi di Göteborg ha cambiato completamente la fisionomia della classifica del gruppo 4 della Lega A di Nations League.

La Svezia resta al comando con 8 punti, ma l’Italia ha scavalcato la Danimarca in virtù degli scontri diretti e della differenza reti, portandosi a due lunghezze di distacco dalla capolista quando mancano due giornate al termine della fase a gironi. L’Italia ospiterà la Svezia nel fondamentale scontro diretto del 30 maggio e poi chiuderà il proprio cammino contro il Galles, mentre le gialloblù se la dovranno vedere con la Danimarca.

La prima classificata si qualificherà alle semifinali della Nations League, la terza disputerà gli spareggi per conservare la propria permanenza in Lega A, la quarta retrocederà direttamente nella Lega B. Di seguito la classifica del gruppo 4 di Nations League in cui è inserita l’Italia.

CLASSIFICA GRUPPO 4 LEGA A NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

1. Svezia 8 punti (+2 differenza reti)

2. Italia 6 punti (+1 differenza reti, in vantaggio con la Danimarca negli scontri diretti)

3. Danimarca 6 punti (-1 differenza reti, in svantaggio con l’Italia negli scontri diretti)

4. Galles 2 punti (-2 differenza reti)

CALENDARIO PROSSIME PARTITE NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

30 maggio: Italia-Svezia (a Parma) e Danimarca-Galles (a Odense)

3 giugno: Galles-Italia (a Swansea) e Svezia-Danimarca (sede da definire)