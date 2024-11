Beach volley, Gottardi/Orsi Toth si fermano ai quarti di Rio contro Barbara/Carol

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel loro torneo di esordio, l’Elite 16 di Rio del Janeiro. Dopo aver vinto tutti i match del girone, le azzurre si sono dovute arrendere di fronte alle brasiliane Barbara/Carol al termine di una vera e propria battaglia durata circa un’ora nella quale non sono mancate le polemiche per qualche decisione arbitrale un po’ “casalinga”. Si può dire che le azzurre non sono state fortunate nel sorteggio perché hanno beccato la “mina vagante” Barbara/Carol, coppia numero 2 del movimento verde-oro che aveva iniziato malissimo il torneo riuscendo a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta grazie al successo ottenuto contro le azzurre Scampoli/Bianchi.

Nel primo set Barbara/Carol partono fortissimo e si portano sul 14-7, le azzurre non rimontano e per le brasiliane è facile imporsi con il punteggio di 21-13. Nel secondo set arriva subito la reazione delle italiane che volano sul 7-2 e non si fanno più avvicinare dalle padrone di casa fino al 21-14 che rimette la situazione in parità. Tie break vietato ai deboli di cuore con le due coppie che si inseguono reciprocamente fino al 14-13 per le azzurre che sprecano il match ball, si fanno raggiungere e superare e al terzo tentativo con un fallo molto discutibile di Gottardi, si chiude il match con il 18-16 a favore di Barbara/Carol. Oggi semifinali e finali senza coppie azzurre e, in campo maschile, senza i campioni olimpici svedesi Ahman/Hellvig, sconfitti a sorpresa nei quarti dalla coppia lettone Plavins/Fokerots.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

07-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-17, 21-17)

07-Nov 15:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Churin/Gallay (ARG) 2-0 (21-12, 21-17)

07-Nov 18:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Churin/Gallay (ARG) 2-0 (21-16, 21-17)

07-Nov 18:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-19, 21-13)

08-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Taiana Lima/Talita (BRA) 2-1 (21-17, 20-22, 15-11)

08-Nov 15:00 – Churin/Gallay (ARG) – Thainara/Elize Maia (BRA) 0-2 (10-21, 17-21)

Pool B

07-Nov 16:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-19, 22-20)

07-Nov 16:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q] 2-0 (27-25, 21-19)

07-Nov 20:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

07-Nov 20:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-18, 21-13)

08-Nov 19:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Vitoria/Hegeile (BRA) 0-2 (17-21, 18-21)

08-Nov 19:00 – Michelle/Poletti (PAR) [Q] – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-17, 21-19)

Pool C

07-Nov 17:00 – Cannon/Kraft (USA) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (21-15, 21-17)

07-Nov 17:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Carol/Barbara (BRA) 2-0 (25-23, 21-17)

08-Nov 16:00 – Cannon/Kraft (USA) – Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-16, 21-15)

08-Nov 16:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (24-22, 21-14)

08-Nov 20:00 – Carol/Barbara (BRA) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (21-13, 21-10)

08-Nov 20:00 – Cannon/Kraft (USA) – Klinger D./Klinger R. (AUT) 2-0 (21-13, 21-16)

Pool D

07-Nov 14:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 1-2 (12-21, 21-9, 10-15)

07-Nov 14:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Andressa/Tainá (BRA) 2-0 (21-13, 21-16)

08-Nov 11:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Andressa/Tainá (BRA) 1-2 (30-28, 11-21, 13-15)

08-Nov 11:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 2-1 (16-21, 21-11, 15-5)

08-Nov 18:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 1-2 (19-21, 21-18, 11-15)

08-Nov 18:00 – Andressa/Tainá (BRA) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 0-2 (22-24, 10-21)

Ottavi di finale:

Ittlinger/Van de Velde GER – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-13, 21-11)

Taiana Lima/Talita (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) 2-0 (21-15, 21-16)

Carol/Barbara (BRA)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-0 (21-15, 21-18)

Andressa/Tainá (BRA)-Klinger D./Klinger R. (AUT) 0-2 (18-21, 17-21)

Quarti di finale:

Ittlinger/Van de Velde (GER)-Vitoria/Hegeile (BRA) 2-0 (21-18, 21-16)

Cannon/Kraft (USA)-Taiana Lima/Talita (BRA) 2-1 (18-21, 21-15, 15-11)

Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Orsi Toth (ITA) 2-1 (21-13, 14-21, 18-16)

Thamela/Victoria (BRA)-Klinger D./Klinger R. (AUT) 2-1 (21-17, 20-22, 15-5)

Semifinali:

10-Nov 11:00 Cannon/Kraft (USA)-Ittlinger/Van de Velde (GER)

10-Nov 12:00 Thamela/Victoria (BRA)-Carol/Barbara (BRA)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

07-Nov 19:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-12, 21-11)

07-Nov 19:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Waller/Hammarberg (AUT) 1-2 (16-21, 21-18, 12-15)

08-Nov 13:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Waller/Hammarberg (AUT) 2-0 (21-16, 21-13)

08-Nov 13:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-18, 21-15)

08-Nov 20:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, H./Berntsen (NOR) 2-0 (21-19, 27-25)

08-Nov 20:00 – Waller/Hammarberg (AUT) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-13, 21-14)

Pool B

07-Nov 14:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Huster/Just (GER) 2-1 (21-16, 20-22, 15-8)

07-Nov 14:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Adelmo/Andre (BRA) 1-2 (21-19, 19-21, 6-15)

07-Nov 23:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Adelmo/Andre (BRA) 2-1 (15-21, 21-18, 15-11)

07-Nov 23:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Huster/Just (GER) 2-0 (21-8, 21-12)

08-Nov 18:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Plavins/Fokerots (LAT) 2-0 (21-17, 21-12)

08-Nov 18:00 – Adelmo/Andre (BRA) – Huster/Just (GER) 2-0 (21-14, 21-18)

Pool C

07-Nov 20:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-0 (21-18, 21-19)

07-Nov 20:00 – van de Velde/Immers (NED) – Pedro/Arthur (BRA) 2-1 (19-21, 21-9, 15-13)

08-Nov 14:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Pedro/Arthur (BRA) 2-0 (21-16, 21-16)

08-Nov 14:00 – van de Velde/Immers (NED) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 0-2 (16-21, 17-21)

08-Nov 21:00 – Pedro/Arthur (BRA) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 0-2 (11-21, 16-21)

08-Nov 21:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – van de Velde/Immers (NED) 0-2 (16-21, 14-21)

Pool D

07-Nov 13:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-0, 21-0)

07-Nov 13:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Popov/Reznik (UKR) 2-1 (21-15, 16-21, 15-13)

07-Nov 21:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Popov/Reznik (UKR) 2-.0 (21-19, 21-15)

07-Nov 21:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-9, 21-15)

08-Nov 17:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) 1-2 (17-21, 21-16, 13-15)

08-Nov 17:00 – Popov/Reznik (UKR) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-19, 25-23)

Ottavi di finale:

Waller/Hammarberg (AUT) – Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (24-26, 21-17, 9-15)

Adelmo/Andre (BRA) – Popov/Reznik (UKR) 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)

Mol, H./Berntsen (NOR) – van de Velde/Immers (NED) 2-1 (24-26, 21-17, 15-7)

Plavins/Fokerots (LAT) – Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (24-22, 16-21, 15-13)

Quarti di finale:

Cherif/Ahmed (QAT)-Mol, A./Sørum, C. (NOR) 1-2 (16-21, 21-16, 12-15)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)-Popov/Reznik (UKR) 2-0 (21-19, 21-13)

Mol, H./Berntsen (NOR)-Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) 0-2 (19-21, 12-21)

Åhman/Hellvig (SWE)-Plavins/Fokerots (LAT) 0-2 (21-23, 17-21)

Semifinali:

10-Nov 10:00 Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)-Mol, A./Sørum, C. (NOR)

10-Nov 09:00 Plavins/Fokerots (LAT)-Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG)