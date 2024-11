Beach volley, en plein di Gottardi/Orsi Toth a Rio! Quarto di finale duro per le azzurre. Scampoli/Bianchi tredicesime

Subito un tris di vittorie e subito quarti di finale conquistati per la nuova coppia italiana Orsi Toth/Gottardi che, al debutto assoluto nel circuito mondiale sulla sabbia di Rio de Janeiro dove è in programma l’ultimo Elite 16 della stagione, ottiene un risultato di spessore e non è finita qui, anche se l’accoppiamento che attende le azzurre nasconde tantissime insidie. Niente da fare, invece, per Scampoli e Bianchi che hanno subito tre sconfitte nel girone, dopo aver superato le qualificazioni, e dunque hanno concluso il loro torneo al 13mo posto.

Gottardi/Menegatti, nella seconda giornata di gare, hanno iniziato con un successo in rimonta contro la nuova coppia tedesca Ittlinger/Van del Velde. Le azzurre hanno perso quasi subito contatto dalle rivali nel primo set (7-10 e 9-14) e si sono arrese con il punteggio di 15-21. Dal secondo set in poi dominio assoluto, invece, di Gottardi/Orsi Toth che sono partite fortissimo (7-2 e 13-6) aprendosi la strada per un facile 21-11. Nel tie break stessa storia con le azzurre avanti da subito 6-0 e le tedesche incapaci di rimontare fino al 15-5 conclusivo.

Nel terzo match del girone ancora una vittoria al tie break per le italiane contro le lituane Paulikiene/Raupelyte. Le azzurre hanno rischiato nel primo set quando, avanti 14-9, si sono fatte quasi raggiungere riuscendo a mantenere però un break di vantaggio fino al 21-19. Nel secondo parziale le lituane sono scattate avanti 17-12, poi sono state riprese dalle azzurre (17-16) ma nel finale sono riuscite ad avere la meglio 21-18. Nel terzo set break decisivo delle azzurre sull’8-4, poi buona gestione del cambio palla fino al 15-11 che ha regalato alla coppia italiana il primo posto nel girone e l’accesso diretto ai quarti di finale: Gottardi/Orsi Toth, non fortunatissime nel sorteggio, affronteranno in serata la vincente della sfida tra le coppie brasiliane Carol/Barbara e Agatha/Rebecca.

Doppia sconfitta ed eliminazione, invece, per Scampoli/Bianchi che hanno offerto la miglior versione nel girone nel primo set contro le austriache Klinger/Klinger che hanno vinto ai vantaggio (24-22) il braccio di ferro con le azzurre che poi sono crollate nel secondo parziale con il punteggio di 21-14. Nell’ultimo match di giornata le italiane hanno affrontato uno spareggio impari per restare nel torneo con le brasiliane Barbara/Carol (coppia che ha rappresentato il Brasile a Parigi), che avevano subito due sconfitte nelle prime due sfide della pool. Gara senza storia con le azzurre subito a rincorrere nel primo set (8-4) e sconfitte 21-13. Secondo set a senso unic con le verde-oro che si sono imposte 21-10.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

07-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-17, 21-17)

07-Nov 15:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Churin/Gallay (ARG) 2-0 (21-12, 21-17)

07-Nov 18:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Churin/Gallay (ARG) 2-0 (21-16, 21-17)

07-Nov 18:00 – Taiana Lima/Talita (BRA) – Thainara/Elize Maia (BRA) 2-0 (21-19, 21-13)

08-Nov 15:00 – Thamela/Victoria (BRA) – Taiana Lima/Talita (BRA) 2-1 (21-17, 20-22, 15-11)

08-Nov 15:00 – Churin/Gallay (ARG) – Thainara/Elize Maia (BRA) 0-2 (10-21, 17-21)

Pool B

07-Nov 16:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-19, 22-20)

07-Nov 16:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q] 2-0 (27-25, 21-19)

07-Nov 20:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Michelle/Poletti (PAR) [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

07-Nov 20:00 – Vitoria/Hegeile (BRA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-18, 21-13)

08-Nov 19:00 – Agatha/Rebecca (BRA) – Vitoria/Hegeile (BRA) 0-2 (17-21, 18-21)

08-Nov 19:00 – Michelle/Poletti (PAR) [Q] – Wachowicz/Radelczuk (POL) 2-0 (21-17, 21-19)

Pool C

07-Nov 17:00 – Cannon/Kraft (USA) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (21-15, 21-17)

07-Nov 17:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Carol/Barbara (BRA) 2-0 (25-23, 21-17)

08-Nov 16:00 – Cannon/Kraft (USA) – Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-16, 21-15)

08-Nov 16:00 – Klinger D./Klinger R. (AUT) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (24-22, 21-14)

08-Nov 20:00 – Carol/Barbara (BRA) – Scampoli/Bianchi (ITA) 2-0 (21-13, 21-10)

08-Nov 20:00 – Cannon/Kraft (USA) – Klinger D./Klinger R. (AUT) 2-0 (21-13, 21-16)

Pool D

07-Nov 14:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 1-2 (12-21, 21-9, 10-15)

07-Nov 14:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Andressa/Tainá (BRA) 2-0 (21-13, 21-16)

08-Nov 11:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Andressa/Tainá (BRA) 1-2 (30-28, 11-21, 13-15)

08-Nov 11:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 2-1 (16-21, 21-11, 15-5)

08-Nov 18:00 – Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 1-2 (19-21, 21-18, 11-15)

08-Nov 18:00 – Andressa/Tainá (BRA) – Ittlinger/Van de Velde (GER) 0-2 (22-24, 10-21)

Ottavi di finale:

09-Nov 12:00 Ittlinger/Van de Velde GER – Thainara/Elize Maia (BRA)

09-Nov 12:00 Taiana Lima/Talita (BRA) – Michelle/Poletti (PAR)

09-Nov 11:00 Carol/Barbara (BRA)-Agatha/Rebecca (BRA)

09-Nov 11:00 Andressa/Tainá (BRA)-Klinger D./Klinger R. (AUT)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

07-Nov 19:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-12, 21-11)

07-Nov 19:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Waller/Hammarberg (AUT) 1-2 (16-21, 21-18, 12-15)

08-Nov 13:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Waller/Hammarberg (AUT) 2-0 (21-16, 21-13)

08-Nov 13:00 – Mol, H./Berntsen (NOR) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-18, 21-15)

08-Nov 20:00 – Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, H./Berntsen (NOR) 2-0 (21-19, 27-25)

08-Nov 20:00 – Waller/Hammarberg (AUT) – Quintero/Droguett (CHI) 2-0 (21-13, 21-14)

Pool B

07-Nov 14:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Huster/Just (GER) 2-1 (21-16, 20-22, 15-8)

07-Nov 14:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Adelmo/Andre (BRA) 1-2 (21-19, 19-21, 6-15)

07-Nov 23:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Adelmo/Andre (BRA) 2-1 (15-21, 21-18, 15-11)

07-Nov 23:00 – Plavins/Fokerots (LAT) – Huster/Just (GER) 2-0 (21-8, 21-12)

08-Nov 18:00 – Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Plavins/Fokerots (LAT) 2-0 (21-17, 21-12)

08-Nov 18:00 – Adelmo/Andre (BRA) – Huster/Just (GER) 2-0 (21-14, 21-18)

Pool C

07-Nov 20:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-0 (21-18, 21-19)

07-Nov 20:00 – van de Velde/Immers (NED) – Pedro/Arthur (BRA) 2-1 (19-21, 21-9, 15-13)

08-Nov 14:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – Pedro/Arthur (BRA) 2-0 (21-16, 21-16)

08-Nov 14:00 – van de Velde/Immers (NED) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 0-2 (16-21, 17-21)

08-Nov 21:00 – Pedro/Arthur (BRA) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 0-2 (11-21, 16-21)

08-Nov 21:00 – Cherif/Ahmed (QAT) – van de Velde/Immers (NED) 0-2 (16-21, 14-21)

Pool D

07-Nov 13:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-0, 21-0)

07-Nov 13:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Popov/Reznik (UKR) 2-1 (21-15, 16-21, 15-13)

07-Nov 21:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Popov/Reznik (UKR) 2-.0 (21-19, 21-15)

07-Nov 21:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-9, 21-15)

08-Nov 17:00 – Arthur/Adrielson (BRA) – Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) 1-2 (17-21, 21-16, 13-15)

08-Nov 17:00 – Popov/Reznik (UKR) – Amieva/Bueno (ARG) 2-0 (21-19, 25-23)

Ottavi di finale:

09-Nov 09:00 Waller/Hammarberg (AUT) – Cherif/Ahmed (QAT)

09-Nov 09:00 Adelmo/Andre (BRA) – Popov/Reznik (UKR)

09-Nov 10:00 Mol, H./Berntsen (NOR) – van de Velde/Immers (NED)

09-Nov 10:00 Plavins/Fokerots (LAT) – Arthur/Adrielson (BRA)