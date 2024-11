Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Madera, doppia doppia vincente, Cupido fa volare Battipaglia

Si è disputata ieri l’ottava giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e le formazioni favorite hanno confermato i pronostici vincendo sfide spesso chiuse nettamente. E sono diverse le italiane a essersi messe in mostra.

Si è iniziato con lo spareggio salvezza vinto dal Battipaglia contro il San Martino di Lupari per 84-75 e decisivi sono stati i 20 punti di Rosa Cupido, che ha aggiunto anche 4 assist. Alle ospiti, invece, non sono bastati i 7 punti, ma soprattutto 8 assist, di D’Alie. Il Venezia primo della classe ha dominato in casa di Faenza, imponendosi 49-75. E tra le azzurre della squadra veneta spiccano gli 11 punti di Matilde Villa.

Netto successo anche per Campobasso, che ha superato il Brixia Brescia per 90-69. E per le molisane show di Sara Madera, che ha chiuso con 22 punti e 13 rimbalzi, e per Sara Scalia, con l’italo-americana che ha segnato 18 punti. Per le lombarde, invece, non bastano i 17 punti e 10 rimbalzi della Tagliamento.

Vittoria importante anche per la Geas Sesto San Giovanni, che batte l’Alpo per 108-81. Tra le padrone di casa da sottolineare i 22 punti e 7 assist di Laura Spreafico, mentre per Valeria Trucco sono 10 i punti. All’Alpo non bastano i 17 punti di Ilaria Moriconi e i 14 di Sofia Frustaci. Infine, nel big match di giornata vittoria di Schio in casa di Tortona per 57-84, con tre azzurre in doppia cifra: Jasmine Keys chiude con 12 punti, mentre Giorgia Sottana e Martina Crippa toccano quota 10 punti.